Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlossen wurde ein Fördervertrag mit dem ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich zur Unterstützung der Vereinsaktivitäten im Jahr 2026 in der Höhe von 90.000 Euro.

Ebenso wurde ein einjähriger Fördervertrag mit dem „Festival- und Kulturverein Retz“ mit einem Förderbetrag in der Höhe von 190.000 Euro für das Jahr 2026 genehmigt.

Für das dreijährige Forschungsprojekt „KI-gestützte Phänotypisierung, Früherkennung und genetische Analyse von Verhaltensauffälligkeiten in der Ferkelaufzucht“ wird als Niederösterreich-Anteil ein Betrag von 117.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs soll eine Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Katzelsdorf an der Leitha mit in Summe ca. zehn PKW-Stellplätzen und ca. 24 überdachten Zweiradstellplätzen und zwei Mofaabstellplätzen von der ÖBB-Infra AG errichtet werden. Die Landesregierung hat beschlossen, die Errichtung der Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Katzelsdorf an der Leitha im Ausmaß von 93.600 Euro (das sind 45 Prozent der Gesamtkosten) zu fördern.

Die NÖ Landesregierung hat den Rechnungsabschluss für das Jahr 2025 genehmigt und diesen an den NÖ Landtag weitergeleitet. Der Rechnungsabschluss 2025 wird auf der Homepage des NÖ Landtages veröffentlicht.

Die NÖ Landesregierung hat die Voranschläge des Landes Niederösterreich für die Jahre 2027 und 2028 genehmigt und diese an den NÖ Landtag weitergeleitet. Die Voranschläge für die Jahre 2027 und 2028 werden auf der Homepage des NÖ Landtages veröffentlicht.

Die NÖ Landesregierung nahm den Bericht der NÖ Landesgesundheitsagentur für das Jahr 2025 und den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zur Kenntnis und leitete diese an den NÖ Landtag weiter. Die Berichte werden auf der Homepage des NÖ Landtages veröffentlicht.