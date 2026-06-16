Breite Unterstützung für Vision T: Startschuss für Österreichs Tourismusstrategie bis 2035

Wien (OTS) -

Mehr als 200 Gäste aus Tourismus, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Interessenvertretungen folgten gestern der Einladung von Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner zur offiziellen Präsentation der Vision T nach Schönbrunn. Durch den Abend führte Moderator Florian Danner, unterstützt von den beiden Tourismusschülern Sarah und Filip, die stellvertretend für jene Generation standen, die den österreichischen Tourismus künftig mitgestalten wird. Die große Beteiligung und der intensive Austausch machten deutlich: Die Zukunft des Tourismusstandorts Österreich wird gemeinsam gestaltet.

Mit der Vision T liegt erstmals ein umfassendes Zukunftsbild für die Tourismusnation Österreich bis 2035 vor. Im Mittelpunkt steht ein Tourismus, der 365 Tage im Jahr Wert schafft – für Betriebe, Beschäftigte, Regionen, Gäste und die Menschen in Österreich. Die Strategie verbindet die Leitgedanken Wertschöpfung, Wertschätzung und Werterhalt mit klaren Zielbildern und messbaren Erfolgsindikatoren.

„Die Vision T ist unser gemeinsamer Blick nach vorne. Sie ist das Ergebnis eines breiten Dialogs mit der Branche und gleichzeitig ein klarer Arbeitsauftrag für die kommenden Jahre. Unser Ziel ist es, Österreich bis 2035 zu einer der nachhaltigsten, erfolgreichsten und wertvollsten Tourismusdestinationen der Welt weiterzuentwickeln“, betont Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Konkrete Zielwerte machen diesen Weg messbar: Der Tourismusakzeptanzsaldo soll von derzeit plus 37 auf plus 40 Prozentpunkte steigen, der Anteil der Nächtigungen außerhalb der vier Hauptsaisonmonate von rund 53 auf mehr als 60 Prozent erhöht werden. Mit den im Strategieprozess entwickelten Maßnahmenvorschlägen beginnt nun die nächste Phase: die schrittweise Umsetzung der Vision T gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern des österreichischen Tourismus.