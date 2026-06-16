WM-Fieber im Tierschutzhaus Vösendorf: Tierisches Orakel sieht Österreich im Aufstiegskurs

Wien/Vösendorf (OTS) -

Auch im Tierschutzhaus Vösendorf herrscht derzeit WM-Fieber. Beim tierischen WM-Orakel durften diesmal drei tierische Experten ihre Tipps für die kommenden Spiele der österreichischen Nationalmannschaft abgeben.

Für das Auftaktspiel gegen Jordanien am 17. Juni setzt Katta Monika auf einen Sieg Österreichs. Auch Waschbär Mogli glaubt an einen Erfolg gegen Argentinien am 22. Juni. Erst im dritten Spiel am 28. Juni sieht Pferd Capo Algerien vorne.

Das Ergebnis des tierischen Orakels ist dennoch eindeutig: Österreich gewinnt die ersten beiden Spiele und schafft damit den Aufstieg.

„Unser WM-Orakel war sich erstaunlich einig: Österreich steigt auf. Jetzt hoffen wir, dass unsere Tiere genauso treffsicher sind wie ihre berühmten Vorgänger bei großen Turnieren“, freut sich Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.



Fotos (honorarfrei)

Die tierischen Tipps