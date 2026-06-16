15 Jahre „Tafeln im Weinviertel“

St. Pölten (OTS) -

Im Weingut Holzer in Leobendorf wurde am gestrigen Montagabend das 15-jährige Jubiläum der Veranstaltungsreihe „Tafeln im Weinviertel“, das bislang mehr als 25.000 Gäste begeisterte, gefeiert. Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner blickten Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus, Gastronomie und Weinwirtschaft auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten Gäste aus dem In- und Ausland begeistert.

„Das Tafeln im Weinviertel ist einfach eine Erfolgsgeschichte“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass diese die Winzerinnen und Winzer, Gastronominnen und Gastronomen und auch Hoteliers, denn nach dem Tafeln verbringe man auch die ein oder andere Nacht in der Region, möglich gemacht haben. „Das 15-jährige Jubiläum ist für uns ein ganz klarer Auftrag, dieses Tafeln im Weinviertel fortzusetzen“, führte Mikl-Leitner aus, dass dies aber nur ein kleiner Teil vom Tourismus im Weinviertel sei. Wenn man sich hier umschaue, erkenne man, was man hier in Niederösterreich und im Weinviertel habe, sprach die Landeshauptfrau von der „Toskana Niederösterreichs“ und betonte das „unglaubliche Potenzial“, das man hier in Niederösterreich habe.

Als große Herausforderungen in der Gastronomie nannte die Landeshauptfrau die Betriebsübernahmen und Betriebsübergaben. Seitens des Landes arbeite man daran, wie man diese erleichtern könne, indem man etwa Bürokratie erleichtere. Zum Abschluss appellierte Mikl-Leitner: „Nutzen wir all das Potenzial, das wir haben.“ Mit der wunderschönen Landschaft habe man eine gute Basis.

„Beim Tafeln im Weinviertel seit 15 Jahren blicken wir auf insgesamt 304 Einzel-Veranstaltungen zurück, wir waren in 82 unterschiedlichen Locations, in 65 Ortschaften und in über 50 Gemeinden des Weinviertels“, so Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH, und weiter: „Mit dieser Veranstaltungsserie macht das Weinviertel Begegnung, Gemeinschaft und Lebensfreude erlebbar.“ 15 Jahre „Tafeln im Weinviertel“ seien 15 Jahre „Zusammenarbeit im Weinviertel“, „gemeinsames Anpacken“ und „Leidenschaft für diese Region“, bedankte sich der Geschäftsführer des Weinviertel Tourismus bei den Gastronominnen und Gastronomen, „die Jahr für Jahr die Küche nach außen tragen und mit ihrer Kreativität und Qualität das Weinviertel auf den Teller bringen“, bei den Winzerinnen und Winzern, „die nicht nur großartige Weine machen, sondern auch Gastgeber und Botschafter für eine Region sind“ und allen Partnern, die zusätzlich zum Erfolg beitragen.

Die Gäste der Jubiläumsveranstaltung erwartete ein dreigängiges Weinviertler Menü mit Weinbegleitung und musikalischer Umrahmung durch das Ensemble „Trombone Gang'Stars“. Vor jedem Gang gab es ein Interview mit Wirt, Winzerin und Partner.

Die Vorspeise vom Restaurant Hopfeld im Dreikönigshof in Stockerau war eine „Lachsforelle x 2“, geräuchert und als Tartare, und wurde mit Erdäpfeln, Kohlrabi und schwarzem Knoblauch serviert. Dazu gab es einen Grünen Veltliner Weinviertel DAC Ried Kirchberg 2025 vom Weingut Holzer. Wirt Thomas Hopfeld führte aus, dass viele Tafelgäste das Tafeln auch mit einem Kurzurlaub in der Region verbinden. Winzerin Stephanie Holzer betonte, dass ihr jedes Jahr bei dem extrem positiven Feedback der Tafelgäste das Herz aufgehe. Erika Geier von der Bäckerei Geier, die Partner des Tafelns ist, sprach von einer „großartigen Zusammenarbeit“ und betonte das Weinviertel als allerwichtigsten Rohstofflieferanten für ihr Unternehmen.

Als Hauptspeise gab es Zweierlei von der Kalbin mit Kirchmeiers Spargel und Kräutererdäpfel vom Wirtshaus Goldenes Bründl und dazu einen Weinviertel DAC Reserve Green Hunter 2024 sowie einen Cuveé „Colloredo“ 2023 aus der Magnumflasche vom Weingut Hagn. Wirt Gerhard Knobl sprach von einem „super Format“: „Wir kriegen jedes Jahr neue Fans dazu“, es seien aber auch viele Stammgäste dabei, die zur Tafel kommen. Winzerin Carina Hagn, deren Weingut von Beginn an ohne Pause dabei ist, erzählte von vielen Erlebnissen und bedankte sich dafür, dass mit dem Tafeln ihrem Betrieb eine Bühne gegeben werde. Walter Schmalwieser, Spartengeschäftsführer Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Niederösterreich, führte aus, dass die am Tafeln teilnehmenden Betriebe einen Zuschuss von der Wirtschaftskammer bekommen und betonte, dass es mehr von solchen Leitprodukten bräuchte.

Zum Abschluss wurden eine Terrine vom Bauernjoghurt im Baumkuchenmantel mit Holunderblüte, Grünpfeffer und Erdbeere von der Gastwirtschaft Neunläuf und dazu ein BIO Grüner Veltliner Perfektion 2025 vom Weingut Neustifter serviert. Wirt Roland Krammer betonte die Wichtigkeit der regionalen Produkte und führte aus, dass man diese mit persönlichen Geschichten dem Gast mitgebe.Winzerin Monika Neustifter sagte, dass es wichtig sei, immer wieder in den Betrieb zu investieren und sich weiterzuentwickeln, um auch für die Gäste interessant zu bleiben. „Guter Wein und gutes Essen in einem schönen Ambiente, was gibt es Besseres“, so Bundesweinkönigin Laura Hummel. NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann führte aus, dass man den Weingenuss mit Formaten wie diesen fördern könne.

2026 startet „Tafeln im Weinviertel“ bereits in die 15. Saison – mit insgesamt 25 Terminen an den schönsten Plätzen des Weinviertels. Weitere Informationen dazu: www.weinviertel.at/tafeln