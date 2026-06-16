Generali startet neuen Prämienbonus: Für leistbare Gesundheitsvorsorge im Alter

Wien (OTS) -

Generali Studie zeigt: Finanzielle Belastungen durch Gesundheit sind für viele Familien ein zentrales Thema

Neuer Tarif Prämienbonus halbiert die Prämien für die Krankenversicherung ab 65

Die Generali erweitert ihr Home of Health Angebot um einen neuen Tarif: den Prämienbonus. Dieser Zusatzbaustein verbessert die finanzielle Situation älterer Menschen deutlich: Ab dem 65. Geburtstag reduziert sich die Gesamtprämie der Krankenversicherung automatisch um 50 Prozent. Damit reagiert die Generali auf die wachsenden Bedürfnisse von Menschen, die ihre Gesundheitsvorsorge langfristig absichern möchten.

Studie: Kosten werden zunehmend zur Hürde

Die Generali Familienstudie 2026 macht deutlich, dass finanzielle Belastungen rund um das Thema Gesundheit viele Menschen beschäftigen. So geben 73 Prozent der Österreicher_innen ohne private Krankenversicherung an, dass die Kosten der Hauptgrund gegen einen Abschluss sind. Für 25 Prozent der Befragten zählt die Absicherung des Einkommens zu den wichtigsten Maßnahmen privater Vorsorge. Gleichzeitig empfinden 81 Prozent der befragten Eltern Kinder und familiäre Ausgaben als langfristige finanzielle Belastung. Die Studie zeigt ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit und finanzieller Stabilität – ein Aspekt, der in späteren Lebensphasen noch stärker an Bedeutung gewinnt.

Mit dem neuen Prämienbonus richtet sich die Generali an Kund_innen zwischen 18 und 60 Jahren, die frühzeitig für die Zeit in der Pension vorsorgen möchten. Die Halbierung der Prämie ab dem 65. Geburtstag schafft dabei eine spürbare Entlastung und stärkt die finanzielle Stabilität im Alter. „Die Generali will ihre Kund_innen ein Leben lang begleiten – auch in Phasen, in denen Ausgaben für Gesundheit steigen“, erklärt Andrea Hutter, Leiterin Krankenversicherung der Generali. „Mit der Krankenversicherung erleichtern wir den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsvorsorge und sorgen mit dem Prämienbonus zugleich für finanzielle Entlastung im Pensionsalter.“

Erweiterung von Home of Health

Mit Home of Health denkt die Generali Gesundheit gesamthaft über alle Lebensphasen hinweg. Der Ansatz bündelt vielfältige Angebote rund um Gesundheit, Prävention und individuelle Begleitung. Dazu gehören persönliche GesundheitsCoachings ebenso wie digitale Services – etwa Online-Sprechstunden, einfache Terminbuchungen oder eine 24/7-Gesundheitshotline. Der neue Prämienbonus erweitert dieses Gesamtpaket um eine wichtige finanzielle Komponente und hilft Kund_innen dabei, ihre Gesundheitsvorsorge langfristig abzusichern.

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter_innen; Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.