Stadt Wien baut Zugang zu Naturgewässern laufend aus und garantiert Urlaubsfeeling zum Nulltarif!

Wien (OTS) -

Der Sommer steht vor der Türe! Die 2-Millionenstadt Wien bietet attraktive und kostenlose Zugänge zu Naturgewässern und baut die Angebote auch konsequent aus. Neue Badeplattformen, zusätzliche naturnahe Liegeflächen, innovative Freizeitprojekte und attraktive Grünräume haben Orte wie die Donauinsel und die Alte Donau, zu Lieblingsorten der Wiener*innen gemacht.

„Während in anderen Bundesländern Wasserzugänge zunehmend privatisiert werde, der freie Zugang zum Wasser immer schwieriger wird, geht Wien seit Jahren den umgekehrten Weg: Wir öffnen und attraktivieren Flächen und bauen das kostenlose Freizeitangebot laufend weiter aus. In Wien gibt es mittlerweile mehr als 63 Kilometer frei zugängliche Ufer entlang der Naturgewässer mit einem europaweit einzigartigen Angebot an kostenlosen Bade- und Freizeitmöglichkeiten – vom heuer fertiggestelltem Pier 22 über den Copa-Beach an der Neuen Donau bis zum Arbeiter*innenstrand und zahlreichen Badeplattformen und Stegen an der Alten Donau“, so die für Wiens Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima anlässlich einer Anfragebeantwortung heute im Gemeinderat.

Der Pier 22 zeige exemplarisch, wie Wien Naturgewässer Schritt für Schritt weiterentwickelt. „Wir haben hier aus der ehemaligen sunken city ein Freizeitparadies mit U-Bahn-Anschluss direkt am Wasser geschaffen, mit Badeplattformen, Liegewiesen, Fitnessbereich und überdachter Sportfläche. Es gibt auch gastronomische Angebote, aber die stehen nicht im Vordergrund – wichtig war uns hier konsumfreie Flächen für unterschiedlichste Nutzungen zu schaffen – und das ist uns sehr gut gelungen, wie die hohen Besucherzahlen zeigen“, betont Sima.

Für jeden Geschmack das passende Sommererlebnis

Die Donauinsel zählt mit ihren über 40 Uferkilometern zu den beliebtesten Sommerdestinationen der Stadt. Ursprünglich in den 1970er-Jahren als innovative Hochwasserschutzmaßnahme errichtet, laden heute entlang der Donauinsel zahlreiche Bade-Hotspots zum kostenlosen Sprung in die Neue Donau ein. Die spannende Entwicklungsgeschichte der Donauinsel kann man übrigens noch bis Ende August im Wien Museum erleben.

Freizeitparadiese Neue Donau im Überblick:

Als jüngster Publikumsmagnet mit Wow-Faktor hat sich der neue Pier 22 auf der Donauinsel etabliert: Das moderne Freizeitareal – einst als sunken city bekannt - ist rund 13.000 m² groß, liegt direkt bei der Reichsbrücke und verbindet großzügige konsumfreie Aufenthaltsflächen, Badeplattformen, Wasserzugänge, ein vielseitiges Sportangebot (überdachtes Multifunktionssportfeld, Fitnesslandschaft), Duschen und weitläufige Liegewiesen zu einem Freizeitparadies direkt am Wasser. Vor wenigen Wochen wurde als „Grande Finale“ das letzte der insgesamt drei Lokale mit Panoramablick auf die Neue Donau eröffnet.

auf der Donauinsel etabliert: Das moderne Freizeitareal – einst als sunken city bekannt - ist rund 13.000 m² groß, liegt direkt bei der Reichsbrücke und verbindet großzügige konsumfreie Aufenthaltsflächen, Badeplattformen, Wasserzugänge, ein vielseitiges Sportangebot (überdachtes Multifunktionssportfeld, Fitnesslandschaft), Duschen und weitläufige Liegewiesen zu einem Freizeitparadies direkt am Wasser. Vor wenigen Wochen wurde als „Grande Finale“ das letzte der insgesamt drei Lokale mit Panoramablick auf die Neue Donau eröffnet. Urbanes Strandfeeling bietet der hippe CopaBeach - ehemals bekannt als die „Copa Cagrana“ - mit seinen Sandflächen, Liegebereichen und dem einzigartigen Ambiente direkt an der Neuen Donau vis-a-vis vom Pier 22. Abgerundet wird das Angebot durch einen modernen Gastronomiemix.

- ehemals bekannt als die „Copa Cagrana“ - mit seinen Sandflächen, Liegebereichen und dem einzigartigen Ambiente direkt an der Neuen Donau vis-a-vis vom Pier 22. Abgerundet wird das Angebot durch einen modernen Gastronomiemix. Der Arena Beach in der Kaisermühlenbucht begeistert mit seinem großzügigen, familienfreundlichen Sandstrand, klimafitten Arena-Terrassen und einer familienfreundlichen Flachwasserzone.

in der Kaisermühlenbucht begeistert mit seinem großzügigen, familienfreundlichen Sandstrand, klimafitten Arena-Terrassen und einer familienfreundlichen Flachwasserzone. Die Piratbucht lockt mit einem rund 200 Meter langen Sandstrand, naturnahen Badeeinstiegen und schattigen Aufenthaltsbereichen unter großen Baumkronen.

lockt mit einem rund 200 Meter langen Sandstrand, naturnahen Badeeinstiegen und schattigen Aufenthaltsbereichen unter großen Baumkronen. Auch der Familienbadestrand am Ufer der Neuen Donau bietet auf 250 Metern Länge einen besonders kinderfreundlichen Wasserzugang. Kleine vorgelagerte Inseln verhindern Wellenschlag und sorgen für sicheres Badevergnügen.

Alte Donau: Naturidylle und Badevergnügen mit Tradition

Neben der Donauinsel bleibt die Alte Donau eines der beliebtesten Naherholungsgebiete Wiens. Das traditionsreiche Badeparadies verbindet Naturidylle mit zahlreichen konsumfreien Badeplätzen und punktet mit Top-Wasserqualität, großzügigen Liegewiesen, schattigen Aufenthaltsbereichen und frei zugänglichen Badeanlagen. Nicht zuletzt trägt das bewährte Mähmanagement der Wiener Gewässer dazu bei, dass die Alte Donau ihre hervorragende Wasserqualität weiterhin beibehält, die Schwimmer*innen „ungetrübtes“ Badevergnügen genießen und gleichzeitig ein ökologisch wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen schonend bewahrt bleibt.

Zu den beliebtesten Bade-Hotspots an der Alten Donau zählt der Arbeiter*innenstrand . Dabei handelt es sich nicht nur um eine der größten Grünraum-Rückgaben direkt am Wasser der vergangenen Jahrzehnte - die 23.000 m² große Liegelandschaft wurde zudem um naturnahe Wasserzugänge ergänzt.

. Dabei handelt es sich nicht nur um eine der größten Grünraum-Rückgaben direkt am Wasser der vergangenen Jahrzehnte - die 23.000 m² große Liegelandschaft wurde zudem um naturnahe Wasserzugänge ergänzt. Die Strombucht am Dampfschiffhaufen mit ihrer weitläufigen Wiese steht seit 2016 der Allgemeinheit offen. Auf rund 6.000 m² kann hier nach Herzenslust entspannt, gebadet und die Sonne genossen werden.

am Dampfschiffhaufen mit ihrer weitläufigen Wiese steht seit 2016 der Allgemeinheit offen. Auf rund 6.000 m² kann hier nach Herzenslust entspannt, gebadet und die Sonne genossen werden. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot entlang der Oberen Alten Donau umfassend erweitert. Mit dem neuen Bank Austria Park wurde ein weiterer Meilenstein in Sachen öffentlicher Grünraumrückgabe gesetzt: Auf insgesamt 28.000 m² können Besucherinnen und Besucher die Werke internationaler Kunstschaffender – kuratiert von Österreichs Universalkünstler André Heller - entdecken und den Ausflug mit einem Sprung ins Wasser verbinden. Vier neue Badestege und fünf Schwimmplattformen an der Oberen Alten Donau schaffen zusätzliche Aufenthaltsflächen direkt am Wasser und ermöglichen einen komfortablen Einstieg ins kühle Nass.

Gratis Erholung als Faktor der hohen Lebensqualität Wiens

Die Stadt Wien arbeitet weiter aktiv daran, weitere Zugänge zum Wasser zu öffnen, bestehende Badeplätze aufzuwerten, die ausgezeichnete Badewasserqualität zu halten und Badeerlebnis zu verbessern. Denn der freie Zugang zu Natur, Badeplätzen, Freizeitangeboten, Sport und Kultur spielt für die ausgezeichnete Lebensqualität der Stadt eine entscheidende Rolle.

Alle Infos zum Pier 22 und zum Copa Beach https://www.copabeach.wien/pier22

Infos zur Donauinsel-Ausstellung im Wien Museum: https://www.wienmuseum.at/donauinsel_2026

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/