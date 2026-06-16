  • 16.06.2026, 10:09:02
  • /
  • OTS0054

FPÖ – Resch: Wie Kaiser Nero: Sima feiert Prestigeprojekte, während Wien finanziell brennt

6,3 Millionen Euro für 700 Meter auf der Simmeringer Hauptstraße

Wien (OTS) - 

„Während immer mehr Wiener unter Teuerung sowie steigenden Lebenshaltungskosten leiden und die städtischen Gebühren angehoben werden, um das 15-Milliarden-Euro-Budgetloch zu stopfen, verpulvert SPÖ-Stadträtin Ulli Sima Millionenbeträge für ideologisch motivierte Prestigeprojekte. Wer 6,3 Millionen Euro für die Umgestaltung von gerade einmal 700 Metern Simmeringer Hauptstraße ausgibt, hat offensichtlich nicht verstanden, dass Wien sparen muss. Eine derart hohe Summe für einen derart kurzen Straßenabschnitt zu budgetieren, ist den Steuerzahlern schlicht nicht mehr vermittelbar und angesichts des Schuldenberges auch politisch nicht mehr vertretbar“, kritisiert der Wiener FPÖ-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch.

„Der Legende nach spielte Kaiser Nero auf seiner Leier, während Rom brannte. Kaiserin Sima scheint diesem Vorbild nacheifern zu wollen: Während Wien finanziell brennt, feiert sie millionenschwere Umbauprojekte“, zieht Resch einen historischen Vergleich.

Besonders kritisch sind die Belastungen für die örtlichen Betriebe durch monatelange Baustellen, den Verlust dringend benötigter Stellplätze für Kunden und Anrainer sowie zusätzliche Behinderungen für den Individualverkehr.

„Wien braucht endlich einen Kurswechsel – auch in der Verkehrspolitik. Solange die Stadt auf Kosten der Steuerzahler ideologische Prestigeprojekte verfolgt, werden die eigentlichen Probleme der Wiener ungelöst bleiben. Diese Politik hat ausgedient“, so Resch abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright