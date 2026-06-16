dif26 mit neuer Merch-Kollektion

Wien (OTS) -

Ein besonderes Highlight wartet auf die Besucher:innen des 43. Donauinselfest von 3. bis 5. Juli 2026: Das DIF bringt seine eigene Merchandise-Kollektion zurück. Am Merchstand gleich links von der Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festbühne warten heuer erstmals Merchandise-Artikel der Festbühnen-Artists sowie exklusive DIF-Produkte auf die Besucher:innen – von faltbaren Trinkflaschen über „Bussi von der Insel"-Caps bis hin zu den unverkennbaren DIF-Socken.

Von praktisch bis verspielt, von charmant wienerisch bis zum echten Statement-Piece: Die Produkte sind exklusiv am Festivalwochenende vor Ort erhältlich. Eine vollständige Übersicht der Kollektion gibt es auf www.donauinselfest.at/merch. Die Preise reichen von 2 bis 20 Euro.

Der Stand ist am Freitag ab 11:30 Uhr, am Samstag ab 15:00 Uhr und am Sonntag ab 15:30 Uhr geöffnet. Zusätzlich ist zwischen 15:00 und 19:00 Uhr an allen drei Tagen ein mobiler Merch-Stand auf dem Festgelände unterwegs.

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien & Projektleiterin des Donauinselfestes: „Das Donauinselfest ist mehr als ein Festival – es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl gibt's heuer auch zum Mitnehmen. Wir freuen uns sehr, die neuen Merch-Artikel exklusiv auf der Insel anbieten zu können. Ein Bussi von der Insel, DIF-Socken an den Füßen, so bleibt die Erinnerung, auch wenn der Sommer längst vorbei ist.“

Bildmaterial zur Merch-Kollektion ist in Kürze hier verfügbar: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok!

Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.