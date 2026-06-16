AVISO: 25.6. um 11 Uhr: Pressegespräch - Beton neu gedacht: Trends und junge Ideen für die Zukunft des Bauens

Wien (OTS) -

Beton Dialog Österreich lädt anlässlich der Preisverleihung des Studierendenwettbewerbs Concrete Design Competition (CDC) ein zum

Pressegespräch

Beton neu gedacht:

Trends und junge Ideen für die Zukunft des Bauens

mit

Werner Sobek, Architekt und Bauingenieur, Juryvorsitzender der CDC 2025/26

Josef-Dieter Deix, COO der PORR AG

Claudia Dankl, Vorstandsmitglied von Beton Dialog Österreich

Lilli Platzer, Vertreterin des Siegerteams der CDC 2025/26



WANN: 25. Juni 2026 um 11 Uhr

WO: Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien



Wie sieht der Betonbau von morgen aus? Welche Rolle spielen Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Robotik für die Transformation? Und wie begeistert man junge Menschen für einen Baustoff, der unsere Städte und Infrastruktur wie kaum ein anderer prägt?

Antworten darauf geben führende Experten aus Architektur und Bauwirtschaft zusammen mit einer Preisträgerin und dem Veranstalter des internationalen Studierendenwettbewerbs Concrete Design Competition beim Pressegespräch über die Zukunft des Bauens mit Beton. Vorgestellt werden innovative Konzepte und visionäre Ideen, die zeigen, wie der fachliche Nachwuchs in Österreich Beton neu denkt – und warum der mineralische Baustoff auch für die nächste Generation ein spannender Werkstoff bleibt.

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung bei:

Nedad Memić

Kommunikationsmanager

Beton Dialog Österreich

0664 547 63 19

[email protected]