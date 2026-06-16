Grant Thornton Austria erstmals als „Leitbetrieb Austria“ zertifiziert

Wien (OTS) -

Mit der Zertifizierung zählt Grant Thornton Austria ab sofort zu den ausgezeichneten Leitbetrieben des Landes. Die feierliche Übergabe erfolgte durch Mag. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria, an MMag. Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner von Grant Thornton Austria, im Rahmen des GT.Sundowners im Beisein zahlreicher Gäste.

Orientierung in einem komplexen Umfeld

Die Zertifizierung unterstreicht das klare Bekenntnis des Prüfungs- und Beratungsunternehmens zu nachhaltigem Erfolg, Innovation sowie ökologischer und sozialer Verantwortung.

„ Als Leitbetrieb Austria verbinden wir wirtschaftlichen Erfolg mit nachhaltigem Handeln und geben in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld Orientierung. Dieser Anspruch gilt für unsere Klientinnen und Klienten ebenso wie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unser klares Bekenntnis zum Standort Österreich “, sagt Christoph Zimmel.

Grant Thornton Austria investierte zuletzt gezielt in den Ausbau seiner AI-Kompetenzen und stärkt damit Innovation und Effizienz in Beratung und Prüfung. Zu den besonders hervorzuhebenden Leistungen zählen u.a. die mehrfach ausgezeichneten Steuerberatungsservices, die sowohl national als auch international Anerkennung finden. Als Arbeitgeber wurde das Unternehmen in den vergangenen Jahren ebenfalls wiederholt prämiert.

Leitbetriebe nehmen eine Vorbildrolle ein und zeichnen sich durch unternehmerische Innovationsfähigkeit, verantwortungsvolles Handeln und ihren Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich aus. Grundlage der Auswahl ist ein strukturiertes Qualifikationsverfahren, das zentrale Aspekte moderner Unternehmensführung bewertet, darunter wirtschaftliche Stabilität, Marktpositionierung, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterentwicklung. Mit der Auszeichnung als Leitbetrieb Austria stärkt Grant Thornton Austria seine Position als verlässlicher Partner für Unternehmen in Zeiten von Veränderung und Transformation.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerisches Momentum zu schaffen.