  • 16.06.2026, 09:46:02
  • /
  • OTS0042

ÖHV-Veit: „Vision T“ mit messbaren Zielen birgt enormes Potenzial

Die „Vision T“ trägt klar ÖHV-Handschrift: messbare Ziele waren eine zentrale Forderung. Jetzt braucht es Umsetzung, Maßnahmen, Budgets und laufendes Monitoring.

Wien (OTS) - 

„Wir hatten Regierungsprogramme mit falschen Zielen – Nächtigungsziele, die noch dazu vollkommen unambitioniert waren. Wir hatten Tourismusstrategien ohne Ziele. Und jetzt haben wir eine Tourismusstrategie der Bundesregierung mit guten, messbaren, ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen“, begrüßt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, die Weiterentwicklung der „Vision T“.

Wirtschaftliche Ziele

  1. Reale Wertschöpfung um 10% von 22,6 Mrd. auf über 25 Mrd. Euro

  2. Internationalen Reiseverkehrseinnahmen nominell um mehr als 10 Mrd. Euro auf über 36 Mrd.

  3. Eigenkapitalquote der Qualitätshotellerie von unter 18% auf über 20%

  4. Zahl der Ganzjahresbeschäftigten in Beherbergung und Gastronomie von rund 134.600 auf mehr als 160.000

  5. Nächtigungsanteil in Nebensaisonen (März bis Juni, September bis Dezember) von 53,5 auf über 60%

Soziale Ziele

  1. Gästezufriedenheit von Schulnote 1,6 auf 1,5

  2. Tourismusakzeptanz-Saldo von plus 37 Prozentpunkte auf 40

Ökologische Ziele

  1. Zahl der Umweltzeichen-zertifizierten Betriebe von 814 auf 1.500

  2. CO2-Ausstoß von rd. 310.000 t auf unter 200.000 t

„Diese Ziele schaffen Orientierung für Betriebe und Politik. Die Abkehr von abstrakten Strategien hin zu klaren, überprüfbaren Kennzahlen ist ein wichtiger Schritt und entspricht genau dem Kurs, den die ÖHV seit Jahren einfordert. Jetzt braucht es konkrete Maßnahmen, ausreichende Budgets und konsequente Umsetzung. Die Unternehmen müssen die Verbesserungen spüren. Dann steckt in der ‚Vision T next generation‘ enormes Potenzial“, so Veit.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Martin Stanits
Leiter Public Affairs & Public Relations
Telefon: +43 664 5160831
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T15

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖHV - Österreichische Hotelvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Martin Stanits
Leiter Public Affairs & Public Relations
Telefon: +43 664 5160831
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright