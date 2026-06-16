ÖHV-Veit: „Vision T“ mit messbaren Zielen birgt enormes Potenzial

Wien (OTS) -

„Wir hatten Regierungsprogramme mit falschen Zielen – Nächtigungsziele, die noch dazu vollkommen unambitioniert waren. Wir hatten Tourismusstrategien ohne Ziele. Und jetzt haben wir eine Tourismusstrategie der Bundesregierung mit guten, messbaren, ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen“, begrüßt Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, die Weiterentwicklung der „Vision T“.

Wirtschaftliche Ziele

Reale Wertschöpfung um 10% von 22,6 Mrd. auf über 25 Mrd. Euro Internationalen Reiseverkehrseinnahmen nominell um mehr als 10 Mrd. Euro auf über 36 Mrd. Eigenkapitalquote der Qualitätshotellerie von unter 18% auf über 20% Zahl der Ganzjahresbeschäftigten in Beherbergung und Gastronomie von rund 134.600 auf mehr als 160.000 Nächtigungsanteil in Nebensaisonen (März bis Juni, September bis Dezember) von 53,5 auf über 60%

Soziale Ziele

Gästezufriedenheit von Schulnote 1,6 auf 1,5 Tourismusakzeptanz-Saldo von plus 37 Prozentpunkte auf 40

Ökologische Ziele

Zahl der Umweltzeichen-zertifizierten Betriebe von 814 auf 1.500 CO2-Ausstoß von rd. 310.000 t auf unter 200.000 t

„Diese Ziele schaffen Orientierung für Betriebe und Politik. Die Abkehr von abstrakten Strategien hin zu klaren, überprüfbaren Kennzahlen ist ein wichtiger Schritt und entspricht genau dem Kurs, den die ÖHV seit Jahren einfordert. Jetzt braucht es konkrete Maßnahmen, ausreichende Budgets und konsequente Umsetzung. Die Unternehmen müssen die Verbesserungen spüren. Dann steckt in der ‚Vision T next generation‘ enormes Potenzial“, so Veit.

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