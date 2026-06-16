AK Preismonitor: Hohe Roaming-Kosten im Urlaub vermeiden – vor Reiseantritt Angebote prüfen!

Wien (OTS) -

Wer im Urlaub aus der Türkei oder Großbritannien Fotos verschicken oder videotelefonieren will, sollte vor der Abreise Roaming-Pakete und eSim-Karten mehrerer Anbieter vergleichen. Ein aktueller AK Preismonitor für zwölf Reiseziele bei zwölf Anbietern zeigt: Urlauber:innen können Geld sparen, wenn sie die Preise vorab checken. eSim ist tendenziell günstiger als Datenroaming-Pakete.

Die AK hat im Mai und Juni die Roaming-Angebote der heimischen Handyanbieter A1, Magenta, Drei, spusu, HoT und yesss mit jenen internationaler eSIM-Kartenanbietern geprüft – Holafly, Saily, Ubigi, Yesim, Roamic und SIMLocal. Untersucht wurden beliebte Reiseziele: Türkei, USA, China, Thailand, Albanien, Großbritannien, Malediven Ägypten, Japan, Kanada, Norwegen und Indonesien.

Innerhalb Europas können Reisende entspannt bleiben. Durch die Regelung „Roam like at Home“ sind die Bedingungen von österreichischen Tarifen im EU-Raum gültig. AK Konsument:innenschützer Jakob Kalina warnt: „Bei Reisen außerhalb Europas können schon wenige Datenverbindungen teuer werden, manchmal sogar einzelne Nachrichten oder automatische App-Aktualisierungen. Wer unvorbereitet verreist, riskiert eine böse Überraschung auf der nächsten Handyrechnung.“

Große Unterschiede bei Preisen: In Großbritannien können Kund:innen von Magenta, spusu, HoT und aktionsbedingt yesss ohne Zusatzkosten wie zu Hause surfen. Hier gelten die gleichen Regeln wie in der EU. Für Nutzer:innen anderer Anbieter lohnt sich ein Blick auf eSIM-Angebote. Dort kostet ein Gigabyte (GB) Datenvolumen teilweise nur 99 Cent (Roamic), während klassische Roaming-Pakete bei heimischen Anbietern (A1, Drei) mit rund fünf Euro deutlich teurer ausfallen. Für die Türkei verlangen österreichische Anbieter für ein Datenpaket mit fünf GB zwischen zehn Euro (Drei) und knapp 25 Euro (A1, yesss). Bei einigen eSIM-Anbietern wird in dieser Preisspanne bereits unbegrenztes Datenvolumen für sieben Tage angeboten: Roamic 10,99 Euro, Yesim 21 Euro, Ubigi 25 Euro. Für Thailand gibt es zehn GB bei allen geprüften heimischen Anbietern für bis zu knapp 50 Euro, bei eSIM-Anbietern (Roamic, Saily, Yesim) teils für weniger als zwölf Euro. Für Ägypten bekommt man österreichische Roaming-Pakete mit zehn GB zwischen 20 Euro (Drei – zweimal fünf GB zu je zehn Euro) und 100 Euro (Magenta – zehnmal ein GB zu je zehn Euro). eSim Anbieter verlangen dafür nur zwischen knapp elf Euro (Roamic) und 38 Euro (SimLocal).

So vermeiden Sie Kostenfallen im Urlaub außerhalb der EU

+ Schätzen Sie vorab Ihren Datenverbrauch im Urlaub ab.

+ Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone eSIM-fähig ist. Infos finden Sie unter den Einstellungen.

+ Informieren Sie sich über günstige Roaming-Pakete Ihres Mobilfunkanbieters.

+ Vergleichen Sie Angebote mehrerer eSIM-Anbieter.

+ Achten Sie auch auf die Netzqualität vor Ort.

+ Kaufen und aktivieren Sie Datenpakete rechtzeitig vor der Abreise.

+ Stellen Sie in den Smartphone-Einstellungen sicher, dass die gewünschte SIM-Karte für die mobile Datennutzung verwendet wird.

Kalina rät: „Wer ins EU-Ausland reist und mobil bleiben will, sollte vor der Abreise Roaming-Pakete beim eigenen Mobilfunkanbieter und eSim anderer Anbieter vergleichen. Die Preisunterschiede sind groß. Tendenziell kommen Urlauber:innen mit eSim besser weg.“

SERVICE: Der AK Roaming-Preismonitor ist unter wien.arbeiterkammer.at/roaming.