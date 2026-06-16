Teach For Austria startet in nächste Entwicklungsphase

Wien, Linz (OTS) -

Teach For Austria startet mit dem größten Fellowjahrgang seit Bestehen in das kommende Bildungsjahr: 84 neue TFA Fellows wurden aus 1.250 Bewerber:innen ausgewählt und bereiten sich derzeit auf ihren Einsatz in Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen und Polytechnischen Schulen vor. Gemeinsam mit dem bereits aktiven Jahrgang sind ab September insgesamt 146 TFA Fellows in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich für Bildungsfairness im Einsatz. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu stärken, hohe Erwartungen mit Beziehungsarbeit zu verbinden und zusätzliche Perspektiven in Kindergärten und Schulen einzubringen. Gleichzeitig entsteht ein wachsendes Alumni-Netzwerk von Menschen, die langfristig Verantwortung in Bildung und Gesellschaft übernehmen.

Der neue TFA Fellowjahrgang, die Geschäftsführung durch Christian Kdolsky und der neue Bürostandort in der Fugbachgasse 4 in Wien-Leopoldstadt markieren für Teach For Austria eine nächste Entwicklungsphase. Die gemeinnützige Organisation versteht sich als praxisnahes Netzwerk für Bildungsfairness und bringt besonders engagierte Menschen an Bildungsstandorte, an denen faire Chancen besonders wichtig sind.

„Teach For Austria steht für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Direkt dort, wo faire Bildungschancen besonders wichtig sind. Ich übernehme TFA in einer starken Phase und möchte auf dieser Arbeit aufbauen. Mein Ziel ist, neue Gesprächsräume zu öffnen und Bildungsfairness noch stärker als gemeinsame Aufgabe von Bildungssystem, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu verankern“, sagt Christian Kdolsky, Geschäftsführer von Teach For Austria.

Christian Kdolsky hat mit Juni 2026 die Geschäftsführung von Teach For Austria übernommen. Er bringt langjährige Erfahrung aus NGOs, Kommunikation, gesellschaftlicher Mobilisierung und der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen mit. In seiner neuen Rolle will er die Erfahrungen aus der Praxis noch stärker sichtbar machen und die Arbeit von Teach For Austria breiter anschlussfähig machen.

Auch räumlich entwickelt sich die Organisation weiter: Mit dem neuen Standort in der Fugbachgasse 4 schafft Teach For Austria einen gut erreichbaren Arbeits- und Begegnungsort für Team, Fellows, Alumni und Partner. Der Standort bietet Raum für Austausch, Ausbildung, Zusammenarbeit und neue Allianzen für Bildungsfairness.

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Young Professionals auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.