AVISO: Pressekonferenz der FPÖ Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Stadträtin Ulrike Nittmann

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Finanzsprecherin Stadträtin Ulrike Nittmann

Thema: Wien am Schuldenabgrund: Rechnungsabschluss enthüllt rot-pinkes Finanzdesaster

Wann: Mittwoch, 17. Juni 2026, 11.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!