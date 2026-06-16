Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept: Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky besucht Wiener Traditionsbetrieb STAUD’S Wien

Wien (OTS) -

Zum sechsten Mal in Folge wurde STAUD’S Wien von OekoBusiness Wien für seinen Beitrag zum Klimaschutz ausgezeichnet. Beim Besuch des Ottakringer Familienbetriebs machte sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ein Bild davon, wie Nachhaltigkeit bei STAUD’S Wien seit der Gründung 1971 gelebt wird.

Für Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ist STAUD’S Wien ein gelungenes Beispiel dafür, wie Wiener Unternehmen Tradition und Zukunftsverantwortung verbinden können: „STAUD’S zeigt, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind – im Gegenteil. Wer wie STAUD’S seit Jahrzehnten konsequent auf Regionalität, Ressourceneffizienz und Innovation setzt, ist nicht nur ein Vorbild für andere Wiener Unternehmen, sondern national wie international erfolgreich. STAUD’S ist für uns zudem ein wichtiger Partner auf dem Weg zu einer klimafitten Stadt.“

Regional verwurzelt, ressourcenbewusst produziert

Bei STAUD’S Wien wird entlang der gesamten Lieferkette auf Regionalität und langfristige Partnerschaften gesetzt: Viele der verarbeiteten Früchte und Gemüsesorten stammen aus Österreich, oft aus langjährigen Kooperationen mit regionalen Produzenten. Verpackungskomponenten kommen überwiegend aus Wien und dem näheren Umland: Die Gläser stammen aus Pöchlarn, Etiketten werden in Wien und Niederösterreich produziert. Nachhaltigkeit endet bei STAUD’S jedoch nicht beim Produkt selbst. Auch am Unternehmensstandort setzt das Wiener Familienunternehmen Maßnahmen, die einen Beitrag zu einer klimaresilienten Stadt leisten.

Vom Nordwestbahnhof nach Ottakring: Ein Bachlauf bekommt ein zweites Leben

Im Rahmen der Klima Biennale Wien 2024 wurde im Projekt ProBACH ein naturnaher Bachlauf als temporäre Installation am Nordwestbahnhof errichtet. Klimastadtrat Czernohorszky war damals selbst vor Ort, um das Projekt zu besichtigen. Nach der Klima Biennale übernahm STAUD’S Wien die Anlage und verlegte sie in den eigenen Innenhof. Gemeinsam mit heimischen Sträuchern verbessert der Wasserlauf dort das Mikroklima und sorgt an heißen Tagen für Abkühlung. Für STAUD’S ist das Projekt Ausdruck eines umfassenden Nachhaltigkeitsverständnisses, das über Produktion und Lieferketten hinausgeht und auch den eigenen Standort als Teil des städtischen Ökosystems begreift. „Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Verantwortung ganzheitlich zu denken – von der Herkunft unserer Rohstoffe bis hin zu unserem direkten Umfeld in der Stadt. Mit dem Bachlauf schaffen wir nicht nur ein besseres Mikroklima, sondern zeigen auch, wie sich ökologische und städtische Lebensqualität sinnvoll verbinden lassen“, so Stefan Schauer und Jürgen Hagenauer, Geschäftsführung von STAUD’S Wien.

„Als traditionsreiches Familienunternehmen und echtes Ottakringer Original prägt STAUD`S unseren Bezirk seit vielen Jahren und zeigt, dass gelebte Nachhaltigkeit heute bedeutet, langfristig zu denken und verantwortungsvoll zu handeln – gegenüber den MitarbeiterInnen, den KundInnen sowie unserer Umwelt. Ich freue mich sehr über diese verdiente Anerkennung und gratuliere auch im Namen der OttakringerInnen dem gesamten Team herzlich zu diesem Erfolg“, betont Bezirksvorsteherin Steffi Lamp.

Sechste OekoBusiness Wien Auszeichnung: Nachhaltigkeit als messbare Praxis

Seit 2019 nimmt STAUD’S Wien am OekoWin-Beratungsangebot von OekoBusiness Wien teil und wurde bereits zum sechsten Mal ausgezeichnet. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betont: „Für eine lebenswerte und zukunftsfitte Stadt brauchen wir die Wirtschaft als aktive Partnerin. OekoBusiness Wien unterstützt Unternehmen dabei, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden und konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz und Ressourceneffizienz umzusetzen. Das führt uns Schritt für Schritt näher an die Erreichung der Wiener Klimaziele“.

STAUD’S Wien erhebt von der Energienutzung bis zur Abfallwirtschaft systematisch ökologische Kennzahlen. Das schafft Transparenz und die Grundlage für kontinuierliche Weiterentwicklung. Aktuell baut das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsberichterstattung weiter aus: Im Rahmen des „KMU Nachhaltigkeitskompasses" wird ein Bericht nach dem VSME-Standard erstellt, der Klimarisiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette systematisch erfasst. Damit setzt STAUD’S Wien seinen Weg fort, Nachhaltigkeit als messbare betriebliche Praxis zu verankern.

Über OekoBusiness Wien – Wirtschaften fürs große Ganze

OekoBusiness Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von Stadt Wien – Umweltschutz ins Leben gerufen, unterstützt OekoBusiness Wien Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen Umweltberater*innen werden Einsparpotenziale identifiziert, um Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Damit leistet OekoBusiness Wien einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Wiener Klimaziele. Kofinanziert wird das Programm aus den Mitteln der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien und des Klima- und Energiefonds im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft. Weitere Unterstützung erfolgt durch Arbeiterkammer Wien, ÖGB, Stadt Wien – Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen (MA 36), Wirtschaftsagentur Wien und respACT. Seit März 2021 hat OekoBusiness Wien auch einen eigenen Podcast. Alle Folgen von ‚Dreiviertel Zwölf‘ können auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie hier gehört werden. Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Betriebe finden Sie auf: www.oekobusiness.wien.at und http://unternehmen.oekobusiness.wien.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)