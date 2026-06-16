Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria AG und verantwortlich für den Managed Services Bereich in Österreich

Wien (OTS) -

Mit 1. Juni 2026 übernahm Roman Oberauer als Managing Director der Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services in der Cancom Austria Gruppe. In dieser Funktion wird Roman Oberauer den Ausbau des erfolgreichen Cancom Managed Services Geschäfts vorantreiben mit Fokus auf skalierbaren und effizienten Betriebsmodellen und auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Service Portfolios - gepaart mit langfristigen, stabilen Kundenbeziehungen und höchster Qualität im Service Delivery.

„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit meinem Team multiplizierbare, maßgeschneiderte IT-Lösungen für verschiedenste Unternehmensgrößen und Branchen zu entwickeln. Wenn wir die Betriebsverantwortung einzelner IT-Services, ein komplettes IT-Outsourcing oder auch Managed Datacenter für unsere Kunden übernehmen, schaffen wir Freiräume für ihr Kerngeschäft und stellen sicher, dass IT zum echten Business-Enabler wird. Das Ziel ist, die IT unserer Kunden einfacher, effizienter und leistungsfähiger zu machen mit klaren Standards, hoher Automatisierung und dem gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz“, so Roman Oberauer.

Roman Oberauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Funktionen in der IT- und Telekommunikationsbranche. Zuletzt war er als Country Managing Director/ CEO der NTT Austria GmbH tätig, wo er unter anderem die strategische Neuausrichtung des Unternehmens verantwortete und neue Produkt- und Serviceportfolios etablierte. Zuvor leitete er bei NTT Austria GmbH unter anderem die Bereiche Go-to-Market und Innovation und trug maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung einer Managed-Service-Strategie sowie zur deutlichen Steigerung der Pipeline bei. Darüber hinaus bringt er umfangreiche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit bei A1 Telekom Austria mit, wo er insbesondere für den Aufbau und Betrieb komplexer IT-Services verantwortlich war.

„Mit Roman Oberauer gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit starkem strategischem Fokus und ausgeprägter Umsetzungskompetenz. Seine Kombination aus technologischer Expertise und unternehmerischem Denken wird die Weiterentwicklung unseres Managed Service Portfolios entscheidend stärken“, so Dietmar Wiesinger, Vorstand Cancom Austria.

Über Cancom Austria: Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet Cancom Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.

Das Angebot der Cancom Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle – von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.

Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen Cancom Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die Cancom Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Cancom erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.