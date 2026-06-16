Drei Persönlichkeiten für Verdienste um Pflege, Ausbildung und gesellschaftliches Engagement geehrt

Wien (OTS) -

Gestern Nachmittag erhielten in der Volkshalle des Wiener Rathauses drei Persönlichkeiten Auszeichnungen für ihre besonderen Verdienste. Die Wiener Landtagsabgeordnete Andrea Mautz überreichte dabei in Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich an Mag. Dr. Farid Sigari Majd sowie das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien an Oberin i.R. Gabriele Allmer, MBA, und an Liisa Hokkanen.

Mag. Dr. Farid Sigari Majd ist Rechtsanwalt und Obmann des Vereins Springboard und engagiert sich in besonderer Weise für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Mit seiner juristischen Expertise und seinem langjährigen Einsatz in einer gemeinnützigen Funktion leistet er einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen, die auf Beratung, Begleitung und konkrete Hilfe angewiesen sind.

Oberin i.R. Gabriele Allmer, MBA, ist diplomierte Krankenschwester und war Mitarbeiterin der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft, wo sie die Geschäftsstelle der Wiener Heimkommission leitete. In dieser Funktion setzte sie sich mit großer Fachkenntnis und hohem Engagement für die Rechte von Bewohnerinnen und Bewohnern in Wiener Wohn- und Pflegeheimen ein, beriet Betroffene und Angehörige und brachte ihre Expertise aktiv in die Weiterentwicklung der Pflege in Wien ein.

Liisa Hokkanen war Leiterin der Pflegehilfelehrgänge am BFI Wien und prägte damit über viele Jahre die Ausbildung zahlreicher künftiger Pflegekräfte. Mit ihrem Einsatz für eine fundierte und praxisnahe Qualifizierung im Pflegebereich leistete sie einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung von Fachkräften und stärkte damit nachhaltig die Pflege und Betreuung in Wien.

Mit der Ehrung unterstrich die Stadt Wien die Bedeutung von kontinuierlichem Einsatz für Pflege, Beratung und Ausbildung und stellte die Leistungen der drei Geehrten exemplarisch in den Mittelpunkt. (Schluss) red