ÖVP-Marchetti/Zierfuß: Volkspartei wirkt: Stopp des Familiennachzugs zeigt Wirkung an Wiener Schulen

Wien (OTS) -

„Der von der Bundesregierung beschlossene Stopp des Familiennachzugs zeigt bereits Wirkung. Gerade die Wiener Schulen profitieren davon besonders deutlich“, betonen ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti und ÖVP Wien Klubobmann Harald Zierfuß. Wie auch die Tageszeitung ‚Der Standard‘ in der heutigen Ausgabe berichtet, sinken im vorläufigen Stellenplan für das kommende Schuljahr die vom Bund finanzierten Lehrerplanstellen für Deutschförderung an Wiener Pflichtschulen, weil es um 18% weniger außerordentliche Schüler gibt. „Diese Entwicklung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Zuzug von Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen deutlich zurückgeht. Die Maßnahmen der Volkspartei greifen und entlasten das Bildungssystem nachhaltig – besonders in Wien“, so Marchetti. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass konsequente Integrationspolitik wirkt und den Druck auf die Schulen verringert.

Gleichzeitig bleibt die Situation in Wien weiterhin alarmierend. Mehr als die Hälfte aller Schulanfänger wird als außerordentliche Schüler geführt, weil die Deutschkenntnisse für den regulären Unterricht nicht ausreichen. „Dass 51 Prozent der Kinder zu Schulbeginn ihre Lehrer nicht ausreichend verstehen, ist ein bildungspolitischer Notstand. Unter der Verantwortung von SPÖ und Neos ist dieser Anteil innerhalb von nur fünf Jahren von 41 auf 51 Prozent gestiegen“, kritisiert Wiens ÖVP-Klubobmann und Bildungssprecher Harald Zierfuß. Die strukturellen Probleme sind damit noch lange nicht gelöst, doch der Stopp des Familiennachzugs bringt erstmals eine spürbare Entlastung für die Wiener Schulen.

Für die Volkspartei steht daher fest, dass Wien endlich eine konsequente Deutsch-Offensive braucht. „Jedes in Wien geborene Kind muss bis zum Schuleintritt Deutsch können. Dafür braucht es verpflichtende und wirksame Deutschförderung bereits im Kindergarten, mehr Deutschförderkräfte sowie klare Qualitätsstandards und Kontrollen“, fordert Zierfuß. Marchetti ergänzt: „Innenminister Gerhard Karner hat geliefert: Der Rückgang bei den außerordentlichen Schülern ist vor allem ein Zeichen dafür, dass die Volkspartei auf Bundesebene richtige Maßnahmen gesetzt hat. Jetzt ist die Stadt Wien gefordert, die verbleibenden Herausforderungen endlich entschlossen anzugehen, statt sie weiterhin schönzureden. Wer Integration ernst nimmt, muss dafür sorgen, dass jedes Kind mit ausreichenden Deutschkenntnissen in die Schule startet.“