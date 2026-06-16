Terminaviso: Das BMLUK im Doppelbudget 2027/28

Wien (OTS) -

Bundesminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema „Doppelbudget 2027/28 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft“ ein.



Wann: Donnerstag, 18. Juni 2026, 10:30 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 21. Mai 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Pressekonferenz: Das BMLUK im Doppelbudget 2027/28

Bundesminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema „Doppelbudget 2027/28 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft“ ein.

Datum: 18.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum (Eingang Sozialministerium)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich