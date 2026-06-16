  • 16.06.2026, 09:08:32
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Terminaviso: Das BMLUK im Doppelbudget 2027/28

Wien (OTS) - 

Bundesminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema „Doppelbudget 2027/28 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft“ ein.

Wann: Donnerstag, 18. Juni 2026, 10:30 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 21. Mai 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Pressekonferenz: Das BMLUK im Doppelbudget 2027/28

Bundesminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema „Doppelbudget 2027/28 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft“ ein.

Datum: 18.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum (Eingang Sozialministerium)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Donnerstag, 18.06.2026, 10:30]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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