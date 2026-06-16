  • 16.06.2026, 08:54:03
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TPA erneut unter den Top-Beratern Österreichs: Platz 2 bei M&A und Platz 3 in der Steuerberatung

Yasmin Wagner, Steuerberaterin und Partnerin bei TPA

Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung im Industriemagazin-Ranking

Yasmin Wagner, TPA Partnerin

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Wien (OTS) - 

TPA gehört auch 2026 zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs: Im aktuellen Berater:innen-Ranking des Industriemagazins erreicht TPA den 2. Platz in der Kategorie M&A sowie den 3. Platz in der Steuerberatung. Damit bestätigt das Unternehmen erneut seine starke Position am Markt und knüpft an die Erfolge der Vorjahre an.

Das jährlich erhobene Ranking basiert auf einer breit angelegten Befragung von Entscheidungsträger:innen der österreichischen Industrie. Für die aktuelle Studie wurden im Mai 2026 rund 250 Geschäftsführer:innen und Führungskräfte befragt und um ihre Einschätzung zur Qualität von Beratungsunternehmen gebeten.

Mit Platz 2 im Bereich M&A unterstreicht TPA seine exzellente Expertise in der Transaktionsberatung – von Unternehmenskäufen und -verkäufen bis hin zur steuerlichen Strukturierung und strategischen Begleitung komplexer Projekte. Zusätzlich belegt TPA den dritten Platz in der Liste der besten Steuerberatungen Österreichs. . Die Ergebnisse bestärken die Kanzlei in ihrer Philosophie, dass Unternehmen heute verstärkt Wert auf fachliche Kompetenz, Erfahrung vor Ort und konkrete Umsetzungsergebnisse legen.

TPA Partnerin Yasmin Wagner zum Ergebnis „Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung im Industriemagazin-Ranking.“ „Die Platzierungen zeigen, dass unsere Kombination aus fachlicher Expertise, Branchenverständnis und Umsetzungsstärke von unseren Kund:innen besonders geschätzt wird“, so TPA Partner Helmut Beer weiter.

Das Ranking des Industriemagazins gilt als eine der wichtigsten Vergleichsstudien für Beratungsleistungen in Österreich. Bewertet werden unter anderem Kriterien wie Beratungsqualität, Fachkompetenz, Branchenwissen und konkreter Mehrwert für Auftraggeber:innen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.100 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt

TPA Steuerberatung
Mag. (FH) Gerald Sinabell
Telefon: +43 5 9975 - 1428
E-Mail: [email protected]

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