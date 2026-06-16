- 16.06.2026, 08:53:02
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AVISO - Medieneinladung zum Spatenstich für den Bildungscampus Nordwestbahnhof
Am Areal des ehemaligen Nordwestbahnhofs entsteht ein neuer Bildungscampus. Am Freitag erfolgt der offizielle Spatenstich. Die Medien sind herzlich eingeladen.
Vor Ort:
Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin
Georg Niedermühlbichler, GR-Ausschuss für Stadterneuerung
Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB Infrastruktur AG
Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin Brigittenau
u.v.m.
Wann: Freitag, 19. Juni 2026, 13:30 Uhr
Wo: Baustelle Bildungscampus, Rebhanngasse 14, 1200 Wien
Für Statements und Fotomöglichkeiten stehen die Teilnehmer*innen vor Ort zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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