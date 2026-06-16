AVISO - Medieneinladung zum Spatenstich für den Bildungscampus Nordwestbahnhof

Wien (OTS) -

Am Areal des ehemaligen Nordwestbahnhofs entsteht ein neuer Bildungscampus. Am Freitag erfolgt der offizielle Spatenstich. Die Medien sind herzlich eingeladen.

Vor Ort:

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin

Georg Niedermühlbichler, GR-Ausschuss für Stadterneuerung

Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB Infrastruktur AG

Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin Brigittenau

u.v.m.

Wann: Freitag, 19. Juni 2026, 13:30 Uhr

Wo: Baustelle Bildungscampus, Rebhanngasse 14, 1200 Wien

Für Statements und Fotomöglichkeiten stehen die Teilnehmer*innen vor Ort zur Verfügung.