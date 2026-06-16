Nina Proll undercover im Kleingartenverein „Morgensonne“ (AT)

Wien (OTS) -

Karriere oder Gewissen? Mit dieser Frage sieht sich Nina Proll seit Dienstag, dem 2. Juni 2026, bei den Dreharbeiten zur ORF/MDR-Komödie „Morgensonne“ (AT) konfrontiert, wenn sie in den gleichnamigen Kleingartenverein eingeschleust wird. Das grüne Kleinod soll einem modernen Wohnviertel weichen – und dafür müssen undercover erstmal Argumente gesammelt werden. Doch je weiter die Suche fortschreitet, desto besser lernt die eigentlich hartgesottene Immobilienmanagerin die Kleingartenwelt und ihre Bewohner:innen kennen und merkt, dass wirtschaftliches Kalkül vielleicht doch nicht immer das Wichtigste ist. Wie wird sie sich also entscheiden? In Regisseurin Ruth Olshans Film nach einem Drehbuch von Gisela Wehrl stehen bis voraussichtlich Anfang Juli in Leipzig und unterschiedlichen Schrebergärten neben Nina Proll u. a. auch Lina Wendel, Steve Windolf, Uwe Preuss, Mai Duong Kieu und Lino Gaier vor der Kamera. „Morgensonne“ (AT) soll 2027 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

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Im Mittelpunkt der Geschichte steht der traditionsreiche Leipziger Kleingartenverein „Morgensonne“. Eine Immobilienfirma will das grüne Idyll plattmachen, um dort ein neues Wohnviertel zu bauen. Um belastendes Material gegen den Verein zu sammeln – etwa Verstöße gegen die Kleingartenordnung, wie zu hohe Hecken oder die berühmte Drittelregel – wird die ehrgeizige Immobilienmanagerin Lara (Nina Proll) undercover in die Gartengemeinschaft eingeschleust. Doch je tiefer Lara, die eine Gurke nicht von einer Zucchini unterscheiden kann, in den Mikrokosmos der „Morgensonne“ eintaucht, desto mehr gerät ihr Auftrag ins Wanken. Zwischen Gartenlaube und Vereinschaos entdeckt Lara nicht nur die Natur für sich, sondern wächst auch immer mehr mit den Menschen vor Ort zusammen. Als schließlich ein Geheimnis des Vereinsvorsitzenden ans Licht kommt und die Immobilienfirma den Druck erhöht, muss Lara sich entscheiden: Karriere oder Gewissen.

„Morgensonne“ (AT) ist eine Produktion von Departures Film im Auftrag von MDR für Das Erste und ORF.