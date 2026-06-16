- 16.06.2026, 07:43:02
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- OTS0006
Termine am 16. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 15. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
- 11.30 Uhr, Pressekonferenz von Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck zur Weiterentwicklung der Stadt und des Wirtschaftsstandorts (1., Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) Livestream auf www.wien.gv.at
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., BRG/BORG Lessinggasse, Lessinggasse 14, UG 1, Mehrzwecksaal)
(Schluss) red
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