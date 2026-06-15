  • 15.06.2026, 18:08:02
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SPÖ NÖ: Karin Baier einstimmig als zweite Landesgeschäftsführerin neben Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander bestellt

Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier übernimmt Funktion von Günther Sidl und wird zweite Landesgeschäftsführerin der SPÖ Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - 

Nach dem erfolgreichen Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich und der Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich ist es heute, Montagabend, zur konstituierenden Sitzung des ebenfalls neu gewählten Landesparteivorstands gekommen.

Die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier, 62, ist dabei auf Vorschlag von Landesparteivorsitzendem Hergovich zur zweiten Landesgeschäftsführerin neben Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, 41, bestellt worden. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Günther Sidl, der seine Funktion als Landesgeschäftsführer nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Petzenkirchen zurückgelegt hat.

Baier wird sich um die Vernetzung der Bezirksparteien sowie um Weiterbildung, Mitgliedermanagement und Ehrungen kümmern. Die Zuständigkeiten von Zwander umfassen weiterhin insbesondere die Bereiche Finanzen, Personal, Kommunikation und Kampagnen.

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