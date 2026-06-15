Arnold Schwarzenegger gibt Startschuss für 100 % elektrische Post-Zustellung in Wien

Wien (OTS) -

Die Österreichische Post AG hat die Zustellung in Wien vollständig auf E-Fahrzeuge und die Muskelkraft ihrer Zusteller*innen umgestellt. Wien ist damit zur größten Metropole Europas geworden, in der die Post-Zustellung auf der letzten Meile vollständig CO 2 -frei erfolgt.

Zur Feier dieses Meilensteins fand heute am Heldenplatz der offizielle Startschuss mit Arnold Schwarzenegger, dem Initiator der morgen startenden Klimaschutzkonferenz Austrian World Summit, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, dem Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, und Post-Generaldirektor Walter Oblin statt.

Arnold Schwarzenegger, Initiator des Austrian World Summit: „ Ich freue mich sehr, dass die Österreichische Post AG in diesem Jahr unseren AUSTRIAN WORLD SUMMIT unterstützt und in Österreich eine zentrale Rolle im Bereich Nachhaltigkeit einnimmt. Besonders der konsequente Ausbau einer elektrisch angetriebenen Logistik zeigt, wie ernst die Post den Weg in eine emissionsarme Zukunft nimmt. E Mobilität ist weltweit ein entscheidender Zukunftspfad, und jede Investition in diesem Bereich ist sinnvoll. Die Schwarzenegger Climate Initiative wird auch in den kommenden Jahren konkrete Lösungen für einen gesunden Planeten unterstützen. Ich wünsche der Österreichischen Post AG für ihr Vorhaben alles Gute und danke herzlich für diese wichtige Initiative. “

Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister: „ Österreichs Energieunabhängigkeit wächst dort, wo Betriebe auf heimischen Strom setzen und Importabhängigkeiten reduzieren. Die Österreichische Post hat 32 Millionen Euro investiert, die größte E-Flotte Österreichs aufgebaut und Wien zur größten CO₂-freien Zustellmetropole Europas gemacht, die ausschließlich mit österreichischem Ökostrom betrieben wird. Das ist wirtschaftliche Vernunft, die den Standort stärkt. “

Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat der Stadt Wien: „ Dass die Österreichische Post AG ihre Flotte post-fossil macht, ist ein bedeutender Beitrag zur Klimaneutralität und damit zum Erhalt der Lebensqualität in Wien. Es ist genau diese Zusammenarbeit zwischen Stadt und Unternehmen, mit der in Wien der CO2-Ausstoß seit 2005 um mehr als ein Drittel gesunken ist, und die es auch künftig braucht, um Wien in eine klimafreundliche und energieunabhängige Zukunft zu führen. “

Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG: „ Mit der vollständigen Transformation unserer Zustellung in Wien setzen wir einen Meilenstein für elektrisch angetriebene Logistik in Europa. Wir haben über 32 Millionen Euro in den Ausbau unserer E-Flotte und Infrastruktur investiert. Heute sind in Wien rund 1.000 Fahrzeuge im Einsatz und sparen jährlich rund 2.300 Tonnen CO₂ ein – ein klarer Beweis dafür, dass Klimaschutz und wirtschaftlich effiziente Zustellung im großen Maßstab zusammenpassen. “

Die neue Post-Zustellung in Wien

Insgesamt sind nun täglich über 1.300 Zusteller*innen zu Fuß, mit E-Bikes, E-Mopeds oder E-Transportern für die Wiener*innen im Einsatz. Pro Jahr legen 1.000 Zustellfahrzeuge in Wien nun rund acht Millionen Kilometer rein elektrisch zurück. Die Post spart dadurch jährlich rund 2.300 Tonnen an CO 2 -Emissionen in der Bundeshauptstadt ein. Für diese Umstellung hat die Österreichische Post insgesamt 32 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeugen investiert.

Den dafür erforderlichen Strom produziert die Post zu einem erheblichen Teil bereits selbst: In Wien und Hagenbrunn (Niederösterreich), von wo Zustelltouren für die Bundeshauptstadt starten und E-Fahrzeuge geladen werden, betreibt die Post an drei Standorten Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 5,9 Megawattpeak (MWp), zugekauft wird nur österreichischer Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Nächstes Ziel: Elektrische Zustellung in ganz Österreich

In immer mehr Landeshauptstädten und Regionen – etwa Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck – erfolgt die Post-Zustellung bereits vollständig mit E-Fahrzeugen. Schon heute betreibt die Österreichische Post mit über 6.000 E-Fahrzeugen die mit Abstand größte

E-Flotte des Landes. Nach der Bundeshauptstadt Wien hat sich die Post bereits das nächste Ziel vorgenommen: Bis 2030 soll die gesamte Zustellung in Österreich auf der letzten Meile rein mit E-Fahrzeugen oder zu Fuß stattfinden.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juni 2026)