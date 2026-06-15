  • 15.06.2026, 17:11:02
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EINLADUNG zur Political Assembly der Europäischen Volkspartei (EVP) in Wien

Political Assembly der EVP am 29. und 30. Juni 2026 in den Sofiensälen in Wien

Wien (OTS) - 

Am 29. und 30. Juni 2026 ist die Volkspartei Gastgeberin der Political Assembly der Europäischen Volkspartei (EVP) in Wien. In den Sofiensälen kommen Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter der größten politischen Familie Europas zusammen, um über die Zukunft der europäischen Erweiterung zu beraten.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Eröffnung mit EVP-Präsident Manfred Weber, EVP-Vizepräsident Magnus Brunner, ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti und EVP-Generalsekretärin Dolors Montserrat, ein Impulsstatement von Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel sowie eine Sonderansprache von Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker.

Der erste Tag der Political Assembly am Montag, 29. Juni 2026, ist medienöffentlich. Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich dazu ein.

Aufgrund organisatorischer Vorkehrungen ist der Zutritt ausschließlich mit Vorab-Akkreditierung bis 26. Juni unter [email protected] möglich.

Wir ersuchen Sie, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorab zu übermitteln und vor Ort bereitzuhalten.

Medienvertreterinnen und Medienvertretern wird eine umweltschonende An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Sofiensäle (Marxergasse 17, 1030 Wien) sind zentral gelegen und unter anderem mit der U-Bahn-Linie U3 (Station Rochusgasse), über die Station Wien Mitte (U3/U4) sowie mit der Straßenbahnlinie O gut erreichbar.

EINLASS: Montag, 29. Juni 2026, 14:00 Uhr
BEGINN: 15:00 Uhr
ORT: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at

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