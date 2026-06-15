  • 15.06.2026, 16:48:33
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30 Jahre MCI: Jubiläumsevent setzt Impulse für die Zukunft

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® feiert Meilenstein mit 800 Gästen im Haus der Musik | Drei Jahrzehnte Innovation, Forschung & Entrepreneurship

V.l.: Andreas Altmann (MCI), Max Kloger (Präsident IV Tirol), Reinhard Schretter (Präsident a.D. IV Tirol; Vorsitzender des Universitätsrats der LFUI), EU-Kommissar a.D. Franz Fischler, Natalie Kocher, Martin Kocher (Gouverneur der OeNB), Peter Mirski (MCI), Martha Schultz (Präsidentin WK Österreich), Oliver Stock (Moderator), Alexander Schallenberg (Bundesminister a.D. und Bundeskanzler a.D.), Franz Pegger (MCI Kollegiumsleiter), Camilla Altmann, Michael Kraxner (Vorstand TIWAG). ©Thomas Steinlechner
Innsbruck (OTS) - 

Mit einem beeindruckenden Jubiläumsprogramm im Haus der Musik in Innsbruck feierte das MCI sein 30-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit 800 Gästen aus aller Welt, darunter hochrangige Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie Mitarbeitende, Studierende, Absolvent:innen und Partner, ließ das MCI Visionen, Meilensteine und besondere Momente aus 30 Jahren Hochschulentwicklung Revue passieren und schlug zugleich die Brücke in die Zukunft.

„30 Jahre MCI stehen für Mut zur Innovation, unternehmerisches Denken und den Anspruch, Bildung, Forschung, Technologie und Entrepreneurship wirkungsvoll miteinander zu verbinden. Dieses Jubiläum ist vor allem ein Anlass, all jenen zu danken, die diese außergewöhnliche Entwicklung angestoßen, gefördert und begleitet haben“, betont MCI Rektor Andreas Altmann.

Rückblick auf drei Jahrzehnte Pioniergeist

Den Auftakt der Jubiläumsfeier markierte der international besetzte Festakt unter dem Motto „30 Jahre Pioniergeist: Rückblick. Gegenwart. Zukunft.“ Eine Zeitreise durch die Geschichte des MCI würdigte Persönlichkeiten, die die Unternehmerische Hochschule® seit ihrer Gründung geprägt und begleitet haben. Teil der Podiumsrunde waren Herwig van Staa, Bürgermeister a.D. von Innsbruck, Ferdinand Eberle, stv. Landeshauptmann a.D. von Tirol, Fritz Dinkhauser, Präsident a.D. der Arbeiterkammer Tirol sowie Manfried Gantner, Rektor a.D. der Universität Innsbruck.

Der Podiumsrunde vorausgegangen waren inspirierende Grußbotschaften höchster Spitzen aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, UN-Generalsekretär a.D. Ban Ki-moon, EU-Kommissar Magnus Brunner, ÖAW-Präsident Heinz Faßmann, Landeshauptmann Anton Mattle, Bürgermeister Johannes Anzengruber uam.

„Was das MCI seit 30 Jahren auszeichnet, sind die Menschen hinter dieser Erfolgsgeschichte. Gemeinsam mit rund 3.700 Studierenden, mehr als 18.000 Alumni, 500 Mitarbeitenden, über 1.000 Lehrbeauftragten, 300 Partneruniversitäten weltweit und Forschungs- & Unternehmenspartnern ist ein einzigartiges Netzwerk entstanden, das die Entwicklung der Hochschule prägt und weit über Tirol hinauswirkt“, so MCI Kollegiumsleiter Franz Pegger.

„Was mich riesig freut und uns allen ein großes Anliegen war, ist die Würdigung jener visionären Persönlichkeit, die die Idee zur Gründung des MCI als wichtigen, komplementären Baustein zum SOWI-Standort an der Universitätsstraße Innsbruck hatte, die wesentlichen vorbereitenden Schritte hierzu gesetzt hatte und das MCI anschließend über viele Jahre wohlwollend gefördert und begleitet hatte, nämlich Uni-Rektor a.D. Manfried Gantner“, betont MCI Aufsichtsratsvorsitzender Oswald Wolkenstein.

Zukunft des Standorts im Fokus

Ein besonderer Höhepunkt des Jubiläums bildete das Symposium „Zukunft des Standorts“, das zentrale Fragen zur Entwicklung von Hochschulen, Wettbewerbsfähigkeit und internationaler Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellte.

Den Festvortrag hielt Prof. h.c. Katherina Reiche, deutsche Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Im anschließenden Podiumsgespräch „Beyond a University“ diskutierten hochkarätige Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Zukunft von Bildung, Forschung, Unternehmertum und Standortentwicklung.

Zu den Teilnehmenden zählten Alexander Schallenberg, Bundeskanzler a.D. und Bundesminister a.D. der Republik Österreich, Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, sowie Franz Fischler, EU-Kommissar a.D. und Präsident a.D. des Europäischen Forums Alpbach.

„Seit seiner Gründung hat sich das MCI von einer visionären Idee zu einer international anerkannten Hochschule entwickelt. Mit seinem konsequenten Fokus auf Praxisorientierung, Entrepreneurship, Innovation, Internationalität und wissenschaftliche Exzellenz zählt das MCI heute zu den profiliertesten Hochschulen im deutschsprachigen Raum und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Leistung!“, so Prof. h.c. Franz Fischler.

Mit zahlreichen persönlichen Begegnungen, bewegenden Erinnerungen und inspirierenden Gesprächen würdigte die Jubiläumsveranstaltung nicht nur eine 30-jährige Erfolgsgeschichte, sondern setzte zugleich ein starkes Bekenntnis zu Mut, Engagement und Weitblick als Grundlage für die Zukunft.

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