Informationsreihe „ElternKompass“: Das „Navi“ fürs Elternsein

St. Pölten (OTS) -

Projektinitiatorin Dr. Daniela Hofer, Leiterin der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Landesklinikum Zwettl, konnte das im Jänner erfolgreich gestartete Projekt „ElternKompass“ kürzlich Landesrat Anton Kasser persönlich vorstellen. Die interdisziplinäre Informationsreihe findet monatlich statt und richtet sich an Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern. Das Angebot kann kostenfrei und ohne Anmeldung genutzt werden.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe werden Themen behandelt, die für die gesunde Entwicklung und Versorgung von Kindern von besonderer Bedeutung sind. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, sich direkt mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen – darunter Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonen, Diätologinnen und eine Sonder- und Heilpädagogin – umfassend auszutauschen.

Durch dieses niederschwellige Angebot werden Eltern in ihrer persönlichen Gesundheitskompetenz gestärkt und in ihrer verantwortungsvollen Rolle unterstützt. Gleichzeitig fördert die Informationsreihe die Vernetzung mit regionalen Gesundheits- und Beratungsangeboten im niedergelassenen Bereich.

Landesrat Anton Kasser zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Start des Projekts und betont: „Gesundheitskompetenz ist ein wesentlicher Schlüssel für ein gesundes Leben. Initiativen wie der ‚ElternKompass‘ unterstützen Eltern dabei, frühzeitig verlässliche Informationen zu erhalten und Orientierung in einer wichtigen Lebensphase zu finden.“

Besonders positiv hob der Landesrat den interdisziplinären Ansatz sowie die Vernetzung mit Angeboten aus dem niedergelassenen Bereich hervor, wodurch Familien rasch die passende Unterstützung finden können. Primaria Daniela Hofer und ihr Team freuen sich über die positive Resonanz und laden interessierte Eltern herzlich zu den weiteren Terminen ein. Diese finden jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 15 bis 16 Uhr am Landesklinikum Zwettl statt.

Nähere Informationen: Sabrina Klinger, BA, von der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) – Gesundheit Waldviertel GmbH, Telefon 02982 / 9004-16110, E-Mail [email protected], bzw. beim Medienservice der NÖ Landesgesundheitsagentur unter E-Mail [email protected]