TERMINAVISO Pressekonferenz: Digitaler Humanismus – Europas Chance und Wiens Beitrag

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der internationalen Konferenz „Digital Humanism Conference 2026 – Orientation in turbulent times“ (24. bis 26. Juni 2026, Österreichische Akademie der Wissenschaften) lädt der Verein zur Förderung des digitalen Humanismus sowie das Center for Digital Humanism (CDH) Vienna (in Gründung) zur Pressekonferenz. Es geht um Europas Antwort auf konzentrierte Technologiemacht und um demokratische Aufsicht unter Druck. Wien legt seinen konkreten Beitrag vor: Ort des Austauschs, Finanzierung, neues Zentrum.

Wann: Mittwoch, 24. Juni 2026, 9:30 bis 11:00 Uhr

Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Sprachen: Deutsch und Englisch

Livestream: https://events.streaming.at/pressekonferenz-digitaler-humanismus-20260624

Am Podium

Teil 1: Konferenz, Europa, Wien

Erich Prem , Conference Chair und Obmann des Vereins zur Förderung des digitalen Humanismus, eröffnet und stellt das Konferenzprogramm und The European Digital Humanism Initiative (EUDHIT) vor.

, Conference Chair und Obmann des Vereins zur Förderung des digitalen Humanismus, eröffnet und stellt das Konferenzprogramm und The European Digital Humanism Initiative (EUDHIT) vor. Rumman Chowdhury , Gründerin von Humane Intelligence und ehemalige U.S. Science Envoy for AI, spricht über die Lage in den USA, demokratische Kontrolle unter Druck und die Frage, was Europa zu tun hat. Sie ist Keynote-Speakerin der Konferenz.

, Gründerin von Humane Intelligence und ehemalige U.S. Science Envoy for AI, spricht über die Lage in den USA, demokratische Kontrolle unter Druck und die Frage, was Europa zu tun hat. Sie ist Keynote-Speakerin der Konferenz. Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, spricht über Wiens Vorreiterrolle im Einsatz für menschenzentrierte Technologie, die Chance für den Forschungsstandort und den nächsten Schritt, den die Stadtregierung nun unterstützt.

Teil 2: CDH Vienna – Das neue Zentrum für Digitalen Humanismus, getragen von vier Wiener Universitäten

Vier Universitäten tragen das Wiener Zentrum gemeinsam. Ihre Rektoren stellen es bei der Pressekonferenz in Anwesenheit von Stadträtin Kaup-Hasler erstmals öffentlich vor. Außerdem Bekanntgabe des designierten Direktors des neuen Centers for Digital Humanism (CDH) Vienna.

Sebastian Schütze , Rektor der Universität Wien

, Rektor der Universität Wien Jens Schneider , Rektor der Technischen Universität Wien

, Rektor der Technischen Universität Wien Rupert Sausgruber , Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien

, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien Carsten Q. Schneider, interimistischer Präsident und Rektor Central European University (CEU)

Im Anschluss Gelegenheit für Fragen, Interviews und Fotos.

Akkreditierung

Akkreditierung erbeten: [email protected]

Foto- und Fernsehteams sind willkommen. Bildmaterial steht im Anschluss unter apa-fotoservice.at zur Verfügung.

Zur Konferenz

„Digital Humanism Conference 2026 – Orientation in turbulent times“ findet vom 24. bis 26. Juni 2026 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Erwartet werden rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kultur. Die Konferenz steht unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Veranstalter ist der Verein zur Förderung des digitalen Humanismus, unterstützt von der Stadt Wien und dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF).

Programm und Tickets: https://dighum.wien

Zur europäischen Initiative

Die European Digital Humanism Initiative (EUDHIT) setzt sich für widerstandsfähige, inklusive und demokratische Gesellschaften ein. Sie gestaltet Technologie für Demokratie und Inklusion und stellt menschliche Werte in den Mittelpunkt digitaler Zukünfte.

Website: https://eudhit.eu

Digitaler Humanismus – Europas Chance und Wiens Beitrag

Pressekonferenz zum Auftakt der Digital Humanism Conference 2026 (24.–26. Juni 2026), Vorstellung Programm, The European Digital Humanism Initiative (EUDHIT) und Wiens neues Zentrum für Digitalen Humanismus. Vortragende: Erich Prem (Digital Humanism Conference), Rumman Chowdhury (Humane Intelligence), Veronica Kaup-Hasler (Stadt Wien), Sebastian Schütze (Universität Wien), Jens Schneider (TU Wien), Rupert Sausgruber (WU Vienna), Carsten Q. Schneider (CEU)

Datum: 24.06.2026, 09:30 Uhr - 24.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/pressekonferenz-digitaler-humanismus-20260624