Novak/Kettner: Wien ist First Mover für einen zukunftsfähigen Tourismus in Österreich

Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen Präsentation zur „Vision T“ begrüßen Vizebürgermeisterin und Präsidentin des WienTourismus Barbara Novak und Geschäftsführer des WienTourismus Norbert Kettner den klaren Blick nach vorne für den Tourismusstandort Österreich. Wien zeigt seit Jahren, wie nachhaltiger und erfolgreicher Tourismus gelingen kann und geht dabei mit gutem Beispiel voran.

Tourismus erzielt im Inland Wertschöpfung und sichert standortgebundene Arbeitsplätze – im Fall des Wiener Städtetourismus handelt es sich dabei Großteils um Ganzjahres-Jobs statt saisonaler Beschäftigung. Das aktuelle Regionale Tourismus-Satellitenkonto (RTSA) von Statistik Austria und WIFO unterstreicht diese Bedeutung: In Wien ist jeder neunte Vollzeitjob direkt oder indirekt dem Tourismus und der Freizeitwirtschaft zuzurechnen. Insgesamt sind rund 114.800 Vollzeitäquivalente mit diesen Bereichen verbunden – ein klarer Beleg für ihre zentrale Rolle am Wiener Arbeitsmarkt.

„Mit der Wiener Visitor Economy Strategie verfolgt die Stadt Wien einen ganzheitlichen Ansatz: Tourismus als Teil eines lebendigen Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraums zu sehen. Ziel ist der sogenannte ‚Optimum Tourismus‘, sprich die Balance zwischen Wertschöpfung, hoher Gästezufriedenheit und Lebensqualität für die Wiener*innen“, betont Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

„Die Zahlen belegen diesen Wiener Weg. Wien ist ein Ganzjahresreiseziel mit über 8 Millionen Ankünften und über 20 Millionen Nächtigungen pro Jahr – und weist über das Jahr gerechnet die höchste Bettenauslastung aller Bundesländer auf. Diese kontinuierliche Performance schafft stabile Wertschöpfung, sichert Arbeitsplätze und trägt maßgeblich zur positiven Tourismusbilanz in allen Bundesländern bei. Als internationaler Standort für Kongresse, Events und Innovation stärkt Wien zudem Österreichs Wettbewerbsfähigkeit weit über den klassischen Urlaubsbereich hinaus. Tourismus ist damit ein zentraler Faktor für den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort, von Hotellerie und Gastronomie über Kultur bis zu Technologie- und forschungsintensiven Branchen“, erklärt Novak.

„Wir unterstützen alle Tourismusstrategien, die diesen Weg fördern und Österreich als vielfältigen, wirtschaftlich starken und innovativen Standort positionieren“, betont Geschäftsführer des WienTourismus Norbert Kettner. Entscheidend seien dabei Rechtsklarheit, Fairness und Akzeptanz sowie ein enger Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft.

Seit 2016 erhebt der WienTourismus jährlich die Tourismusakzeptanz in der Wiener Bevölkerung: Neun von zehn der rund 3.600 befragten Bewohner*innen stehen dem Tourismus in ihrer Stadt positiv gegenüber. Gleichzeitig zeigt sich auch auf Gästeseite eine hohe Zufriedenheit: Von den rund 2.600 befragten Wien-Besucher*innen würden ebenfalls neun von zehn Wien als Urlaubsdestination weiterempfehlen.

Der konstruktive Dialog und die guten Gespräche der vergangenen Monate zeigen, dass sich gemeinsam die Zukunft des Tourismus nachhaltig und erfolgreich gestalten lässt. 2025 fanden sich bereits knapp 15 Prozent der zertifizierten Betriebe und ein Drittel (31%) der mit einem Österreichischen Umweltzeichen zertifizierten Betten in Wien. (Schluss)