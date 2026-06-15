  • 15.06.2026, 15:34:32
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Kaup-Hasler: Planungssicherheit für Wiens Kultur

Vierjährige Konzeptförderungen und die vom Kuratorium für Tanz, Theater & Performance empfohlenen zweijährigen Gesamtförderungen bleiben unverändert.

Wien (OTS) - 

„Die Wiener Kulturlandschaft braucht Planungssicherheit. Die vierjährigen Konzeptförderungen in der Darstellenden Kunst sowie die vom Kuratorium für Tanz, Theater & Performance empfohlenen zweijährigen Gesamtförderungen sind ein bewährtes Instrument, die langfristige Perspektive und Arbeitsprozesse ermöglichen. Deshalb bleiben diese bewährten Regelungen bestehen“, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Die vergangenen acht Jahre haben gezeigt, dass die Kulturpolitik von Stadträtin Veronica Kaup-Hasler die Kunst- und Kulturlandschaft gestärkt hat: Fördernehmer*innen wurden in vielen Fällen besser ausgestattet, Fördersummen kontinuierlich angepasst und in kulturelle Infrastruktur investiert. Beginnend mit der Corona-Pandemie hat die Stadt auch in darauffolgenden Krisenzeiten bedarfsorientierte Lösungen erarbeitet. Dieser Weg wird in Zeiten von Konsolidierung, die durch die rein ausgabenseitigen Maßnahmen der vorherigen Bundesregierung notwendig geworden ist, beibehalten – mit dem Ziel, der Kunst und Kultur verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten.

„So wie wir Kulturförderung insgesamt bedarfsorientiert und maßgeschneidert gestalten, arbeiten wir gemeinsam mit der Verwaltung an Möglichkeiten, die den unterschiedlichen Anforderungen der vielfältigen Kulturlandschaft gerecht werden“, so Kaup-Hasler abschließend. Damit setzt die Stadt Wien ihren Weg fort, Kultur als verlässliche Partnerin zu begleiten und die Vielfalt der Kulturlandschaft abzusichern.

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Isabella Cseri
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
Telefon: +43 1 4000-81169
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