Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Freitag, 19. Juni, stellt Anja Rauter ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden ihren in Triest angesiedelten Krimi „Alibi al dente“ rund um die Eventplanerin Rosa Stern vor. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02236/47834, e-mail [email protected] und www.kral-buch.at.

Eine weitere Buchpräsentation am Freitag, 19. Juni, findet ab 19 Uhr in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen mit „Vom Licht in die Dunkelheit“ statt. Kris Lauwerys porträtiert darin mit der Modeschöpferin Emilie Flöge, der Journalistin Milena Jesenská und der Schriftstellerin Veza Canetti drei Frauen in Wien zwischen 1900 und 1938. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at

Gelesen wird am Freitag, 19. Juni, auch in der Stadtbücherei Krems, wo ab 14.30 Uhr eine musikalische Kinderlesung auf der „Magischen Treppe“ zum Zuhören, Mitmachen und Träumen einlädt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

Ebenfalls am Freitag, 19. Juni, geht ab 18 Uhr auf Schloss Weitra „Die Regionenshow“ über die Bühne: Über 80 Schülerinnen und Schüler aus den Mittelschulen Weitra, Bad Großpertholz und Heidenreichstein haben dafür im Rahmen des LEADER-Projekts „Moor gesund erleben“ Quizfragen zum Thema Moor ausgearbeitet, die im Rahmen der Show von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Region beantwortet werden sollen. Zudem werden auch erfolgreiche Projekte aus der Region Waldviertler Grenzland präsentiert. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Bläserklassen der MS Weitra; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 0664/1505348, ILD Thomas Samhaber, und e-mail [email protected].

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach nimmt Chris Lohner am Freitag, 19. Juni, ab 20.15 Uhr das Publikum in „Bazooka und die Vier im Jeep“ mit auf einen Spaziergang durch das Wien ihrer Kindheit und Jugend; musikalisch begleitet wird der Abend von Toni Matosic. Am Samstag, 20. Juni, folgt ab 20.15 Uhr die Clownerie „Viola entdeckt ihre Lust“ von und mit Theresa Pflügler, am Sonntag, 21. Juni, ab 16 Uhr für Kinder ab sechs Jahren das Theaterkonzert „Piepmatz macht Wald aus euch“. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail [email protected] und www.hoftheater.at.

Auf der Wiese gegenüber der HAFO GmbH in Waidhofen an der Ybbs setzt der Circus Pikard am Freitag, 19. Juni, ab 17 Uhr die Aufführungsserie seiner diesjährigen Show „Zurück in die 80er“ fort. Das 1980er-Jahre-Feeling mit Austropop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits, Lookalikes von Madonna, Tina Turner und Cher sowie der Kleidung und den Frisuren dieses farbenfrohen Jahrzehnts ist hier auch noch am Sonntag, 21. Juni, ab 10 und 17 Uhr zu erleben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9028429 und www.zirkus.at.

Am Samstag, 20. Juni, bringt das Utopia Theater ab 18 Uhr vor dem Johann-Schuster-Vereinsheim in Möllersdorf Jura Soyfers Satire „Broadway Melodie 1492“ zur Aufführung. Bei Schlechtwetter findet die Aufführung im Vereinshaus statt; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-383, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

Am Samstag, 20. Juni, lädt auch die Musikschule Krems zu einem Tanztag in das Schulzentrum Krems: Ab 15 Uhr steht dabei das Tanztheaterstück „KunterBunt getanzt getönt“ auf dem Programm, bei dem 40 Kinder und Jugendliche vom Ensemble KunterBunt musikalisch begleitet werden. Ab 17 Uhr folgt mit „Home at last“ ein Generationen-Tanztheaterstück, bei dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam mit dem Pop- und Soulensemble der Musikschule auf der Bühne stehen. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/801-365 und e-mail [email protected].

Am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag, 21. Juni, von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Stadtpark von Groß-Siegharts in ein spätmittelalterliches Heerlager. Unter dem Motto „Siegharcz 1431“ treten dabei außer Händlern und Handwerkern auch der Gaukler Jolandolo vom Birkenschwamm, Märchen an Fäden etc. auf. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4031351, e-mail [email protected] und www.siegharcz1431.at.

Am Dienstag, 23. Juni, präsentiert das Ballett Jeunesse, junge Eleven des Europaballetts, ab 18 Uhr im Theater des Balletts in St. Pölten sein Können. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] bzw. [email protected] und www.europaballett.at.

Schließlich lädt Gerald Fleischhacker am Dienstag, 23. Juni, in der Wachauarena Melk gemeinsam mit Gery Seidl, Lydia Prenner-Kaspar, Stefan Haider und Antonia Stabinger zu „Kabarett unter Sternen“; „Die Tafelrunde“ im Rahmen der Sommerspiele Melk startet um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.