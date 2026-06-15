  • 15.06.2026, 15:08:32
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AVISO: PK Bilanz über ein halbes Jahr Industriestrategie - BM Hattmannsdorfer und BM Hanke, StS Schellhorn und Georg Kopetz CEO von TTTECH

Wien (OTS) - 

Vor rund einem halben Jahr legte die Bundesregierung erstmals eine eigene Industriestrategie vor. Mit 114 konkreten Maßnahmen, klaren Schlüsseltechnologien und messbarer Umsetzung werden Innovation, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Nun präsentieren die Initiatoren eine erste Zwischenbilanz.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Wir bitten aufgrund organisatorischer und sicherheitstechnischer Vorgaben unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Teilnehmende Personen:

  • Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer
  • Infrastrukturminister Peter Hanke
  • Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn
  • Georg Kopetz, CEO & co-founder TTTECH

Datum: Dienstag, 16. Juni 2026; 13:00

Ort: TTTECH – 2. Stock, Operngasse 17-21; 1040 Wien

Bilanz über ein halbes Jahr Industriestrategie - Pressegespräch mit den Bundesministern Hattmannsdorfer und Hanke, Staatssekretär Schellhorn und Georg Kopetz CEO von TTTECH

Wir bitten aufgrund organisatorischer und sicherheitstechnischer Vorgaben unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Datum: 16.06.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: TTTECH – 2. Stock
Operngasse 17-21
1040 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

Büro der Staatssekretärin für Energie, Tourismus und Startups
Elisabeth Zehetner

Maximilian NEWMAN

Pressesprecher

Mobil +43 664 88 76 0800

[email protected]

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[Dienstag, 16.06.2026, 13:00]

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