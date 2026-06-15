ITF und Tennis-Point verlängern globale Partnerschaft

Herzebrock-Clarholz (OTS) -

Die International Tennis Federation (ITF) und Tennis-Point haben heute die Verlängerung ihrer globalen Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel ist es, den Zugang zu hochwertiger Tennisausrüstung für Spielerinnen und Spieler weltweit weiter auszubauen. Im Rahmen der erneuerten Vereinbarung bleibt Tennis-Point offizieller globaler Online-Handelspartner für Tennisausrüstung der ITF.

Seit Beginn der Partnerschaft bietet Tennis-Point über den ITF x Tennis-Point Shop einen speziellen Zugang zu hochwertiger Tennisausrüstung und stellt allen IPIN-Spielern exklusive Vorteile sowie Preisnachlässe zur Verfügung. Die Verlängerung der Partnerschaft wird dieses Angebot weiter stärken und den kontinuierlichen Zugang zu einem umfassenden Sortiment sichern, darunter Bekleidung, Schuhe, Schläger, Saiten, Taschen und Bälle.

David Haggerty, Präsident der ITF, erklärt:

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Tennis-Point nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit fortzusetzen. In den vergangenen Jahren hat diese Partnerschaft konkrete Vorteile für die globale Tennis-Community geschaffen und dazu beigetragen, den Zugang zu essenzieller Ausrüstung zu erleichtern. Während wir gemeinsam mit unseren 214 Mitgliedsnationen daran arbeiten, Tennis weltweit weiterzuentwickeln und auszubauen, spielen Partnerschaften wie diese eine wichtige Rolle, um Spielerinnen, Spieler und weitere Akteure auf allen Ebenen zu unterstützen. Wir danken Tennis-Point für das anhaltende Engagement für unsere Mission."

Andreas Otto, CEO von Tennis-Point, ergänzt:

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der International Tennis Federation fortzuführen. Die Zusammenarbeit hat sich als stark und wirkungsvoll erwiesen und einen echten Mehrwert für ITF-Spieler, nationale Verbände und Turniere weltweit geschaffen. Mit der Verlängerung dieser Vereinbarung bekräftigen wir unsere gemeinsame Vision, Tennis zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten. Wir freuen uns darauf, auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen und gemeinsam mit der ITF die globale Tennis-Community weiterhin zu unterstützen."

Spielerinnen und Spieler können weiterhin über ihr IPIN-Konto auf den ITF x Tennis-Point Shop zugreifen und von exklusiven Konditionen profitieren, die auf die Bedürfnisse des internationalen Tennisökosystems zugeschnitten sind.

Über Tennis-Point

Tennis-Point ist einer der führenden Omnichannel-Spezialisten für Racketsport und Running in Europa. Unter den Marken Tennis-Point, Padel-Point und Running-Point bietet das Unternehmen Ausrüstung, Bekleidung und Zubehör für alle Leistungsniveaus. Tennis-Point betreibt internationale Online-Shops sowie rund 30 stationäre Stores in mehreren europäischen Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Herzebrock-Clarholz, Deutschland.