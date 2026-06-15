Gurkerl integriert erstmals vollständigen Einkauf in KI-Assistentin Maia – inklusive native Bezahlfunktion

Wien (OTS) -

Gurkerl.at (Teil der Rohlik Group) geht den nächsten großen Schritt in der Evolution des E-Commerce: Während KI-Assistenten bisher vor allem beim Suchen und Finden von Produkten halfen, übernimmt die Shopping-KI-Assistentin bei Gurkerl ab sofort den gesamten Prozess. Als erster großer Online-Supermarkt in Europa ermöglicht Gurkerl den vollständig autonomen Einkauf innerhalb seiner KI-Assistentin Maia – von der ersten Produktauswahl bis hin zum finalen Checkout und der sicheren, nahtlosen Zahlung per Chat oder Sprache.

Keine App-Navigation mehr nötig: Checkout direkt in der KI

Bisherige KI-Lösungen im Handel fungierten meist als smarte Suchfunktion. Der neue „End-to-End“-Ansatz von Gurkerl bricht dieses Muster auf: Kund:innen können ihren kompletten Wocheneinkauf innerhalb eines einzigen Chat-Dialogs oder per Sprachbefehl abschließen. Maia navigiert durch das Sortiment, reserviert das passende Lieferfenster und wickelt die Zahlung sicher über die hinterlegten Zahldaten ab – ohne Weiterleitung auf eine Website oder externe Zahlungslinks. Dieser native Prozess stellt sicher, dass der gesamte Bezahlvorgang reibungslos innerhalb der Konversation abläuft

„Im Januar haben wir Maia als intelligente Shopping-Begleiterin eingeführt. Heute wird sie zu Ihrem persönlichen, unabhängigen Shopper“, erklärt Richard Harris Jr., Geschäftsführer Gurkerl. „Bisher hat KI im Handel dabei geholfen, Produkte zu finden und Rezepte vorzuschlagen. Der eigentliche Durchbruch ist es, den Checkout und eine native, mühelose Bezahlerfahrung direkt in die KI zu integrieren. Genau das gibt unseren Kund:innen die Minuten zurück, die sie normalerweise mit dem Teil des Lebensmitteleinkaufs verbringen, den niemand wirklich genießt.“

Maia Voice: Freihändiges Shopping für alle Haushalte

Mit diesem technologischen Sprung öffnet Gurkerl auch den Zugang zu Maia Voice für alle Kund:innen (zuvor exklusiv für „ Gurkerl Xtra “-Mitglieder). Durch die Integration in Siri und Google Assistant wird der Einkauf so intuitiv wie ein Gespräch.

Besonders bei komplexen Aufgaben zeigt die Agentic AI ihre Stärken: So können Kund:innen ihren Einkauf nun einfach diktieren. Eine Aufzählung der benötigten Materialien für das neue Schuljahr reicht aus, und Maia identifiziert die passenden Artikel aus dem „Back to School“-Sortiment und bereitet den Einkauf eigenständig vor, sodass Nutzer:innen nur noch die finale Bestätigung geben müssen. Auch spontane Ergänzungen im Alltag – etwa „Hey Siri, füge Milch und Käse zum Gurkerl-Warenkorb hinzu“ – können jederzeit per Sprachbefehl gegeben werden.

Innovation für Tech-Enthusiast:innen: Gurkerl via ChatGPT und Claude

Zusätzlich launcht Gurkerl einen eigenen MCP-Server. Damit können fortgeschrittene Nutzer:innen Gurkerl direkt mit KI-Clients wie ChatGPT oder Claude verknüpfen. Gurkerl wird so zum integralen Bestandteil des persönlichen, durch KI unterstützten Alltags der Nutzer:innen, denn der Server kann dort nicht nur Informationen abrufen, sondern auch direkte Transaktionen auslösen.

Der Launch markiert den Übergang vom KI-gestützten Suchen zum KI-gesteuerten Handeln und festigt die Position von Gurkerl als Technologieführer im österreichischen Lebensmittelhandel.

Über Gurkerl

gurkerl.at ist Online-Supermarkt und Hofladen in einem. Mit einem Sortiment von über 15.500 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Drogerieartikel bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.

Die gurkerl.at Bot:innen liefern ab 3 Stunden nach Bestelleingang an die gewünschte Zustelladresse im Raum Wien und Umgebung.