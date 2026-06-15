Sanierung der Ortsdurchfahrt Stoitzendorf im Zuge der Landesstraße B 2 hat begonnen

St. Pölten (OTS) -

Die Ortsdurchfahrt von Stoitzendorf (Gemeindegebiet Eggenburg) im Zuge der Landesstraße B 2 wird saniert und verkehrssicher umgestaltet. Die Arbeiten an den Nebenanlagen durch die Straßenmeisterei Eggenburg haben kürzlich begonnen. Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten einschließlich der Anpassung sämtlicher Kanaldeckel sind für den Zeitraum von 22. bis 31. Juli vorgesehen.

Die Herstellung der Nebenanlagen erfolgt unter halbseitiger Sperre der B 2. Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ist im Baustellenbereich jedoch eine vollständige Sperre der Landesstraße erforderlich. Während dieser Zeit wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die B 2, die L 50 und die L 42 über Grafenberg und Eggenburg zurück auf die B 2 umgeleitet. Der Verkehr von und nach Röschitz wird ebenfalls in beiden Richtungen über die L 50, die L 1197 über Roggendorf sowie die B 35 über Gauderndorf und Eggenburg zur B 2 geführt.

Im Zuge des Projekts werden zunächst 16 Zentimeter der bestehenden Fahrbahn abgefräst und anschließend eine neue bituminöse Trag- und Deckschicht aufgebracht. Die Kanaldeckel werden an die neuen Gegebenheiten angepasst. Geplant sind zudem der Umbau von zwei Bushaltestellen, die Sanierung bestehender Gehsteiganlagen sowie die Anpassung und teilweise Neuerrichtung der Entwässerungseinrichtungen. Im Anschluss an die Arbeiten an den Nebenanlagen wird die Fahrbahn der B 2 auf einer Länge von rund 370 Metern erneuert.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 320.000 Euro. Davon werden rund 250.000 Euro vom Land Niederösterreich und etwa 70.000 Euro von der Stadtgemeinde Eggenburg getragen. Ziel der Maßnahmen ist eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]