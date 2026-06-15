Tradition trifft Moderne - Gmundner Keramik und Behind the Tech Labs starten visionäre Kooperation

Gmunden (OTS) -

Österreichs traditionsreichste Spitzenmanufaktur Gmundner Keramik schreibt seit Montag ein neues Stück Firmengeschichte. Eigentümer Markus Friesacher unterzeichnete im Traditionsbetrieb mit dem Gründer von Behind the Tech Labs (BTTL), Kevin Scott, eine Kooperationsvereinbarung.

Die kreative Partnerschaft stellt drei Themen in den Mittelpunkt. Zum einen geht es um technische Innovation durch Digitalisierung am Standort selbst, Energieeffizienz und von Künstlicher Intelligenz gestützte Qualitätssicherung. Als Mentor und Wissensvermittler ist für Kevin Scott vor allem Bildung und Nachwuchsförderung etwa durch Kooperationen mit Höheren Technischen Lehranstalten, Diplomarbeiten und "Tech Days" sowie Kunst- und Kulturprojekte ein persönliches Anliegen. Zudem wurde ein Gemeinschaftsprojekt mit Künstlerinnen präsentiert.

BTTL-Gründer Kevin Scott bringt neben seiner KI-Expertise als einer der innovativsten Tech-Köpfe Amerikas mit einem eigenen Töpfer-Studio auch seine Erfahrung und die Leidenschaft zur Erhaltung des rot-weiß-roten Handwerks in die visionäre Zusammenarbeit ein. Zugleich fungiert er als Mentor in der Nachwuchsförderung, um die Jugend von der Vielfalt keramischer Kunst zu begeistern.

Markus Friesacher: “Wir verbinden bei Gmundner Keramik jahrhundertealtes Handwerk mit modernster Technologie. So bleiben wir - ganz im Sinnen des Rennsports - auf der Überholspur und sichern den Standort für die nächste Generation.”

Kevin Scott über die neue Partnerschaft: “Keramik fasziniert mich seit Jahren - ich töpfere selbst. Hier darf ich diese Leidenschaft mit Technologie verbinden und vor allem junge Menschen auf ihrem Weg begleiten.”

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