ÖVP – Mayer/Flicker: Friedhöfe dürfen nicht zum Freizeitpark werden

Wien (OTS) -

Mit deutlicher Ablehnung reagieren der Meidlinger Bezirksparteiobmann Gemeinderat Lorenz Mayer und der Friedhofssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Martin Flicker auf die Aufstellung von Fitnessgeräten am Friedhof Meidling. Friedhöfe haben eine besondere Bedeutung für Angehörige, Trauernde und Besucherinnen und Besucher. Sie sind keine gewöhnlichen öffentlichen Flächen, sondern Orte, an denen Rücksichtnahme, Stille und ein respektvoller Umgang im Mittelpunkt stehen müssen.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben bereits ihren Unmut über dieses Projekt geäußert. Die Volkspartei nimmt diese Rückmeldungen ernst. Sport und Bewegung sind wichtige Anliegen, für die es in Wien viele geeignete Standorte gibt. Auf einem Friedhof braucht es jedoch besondere Sensibilität gegenüber jenen Menschen, die dort trauern, innehalten oder ihrer Verstorbenen gedenken.

„Wer einen Friedhof besucht, erwartet einen Ort, an dem Abschied, Erinnerung und persönliche Trauer respektiert werden. Genau deshalb halte ich die Aufstellung von Fitnessgeräten an diesem Standort für höchst problematisch. Viele Menschen haben uns klar rückgemeldet, dass sie dafür kein Verständnis haben“, betont Mayer.

Mayer und Flicker sehen darin ein grundsätzliches Problem im Umgang mit Friedhöfen. Wenn solche Orte zunehmend mit zusätzlichen Nutzungen überfrachtet werden, besteht die Gefahr, dass ihre eigentliche Funktion in den Hintergrund tritt. Gerade im sensiblen Umfeld von Grabstätten muss gelten, dass Ruhe, Ordnung und würdevolles Verhalten Vorrang haben.

„Friedhöfe sind besondere Orte in unserer Stadt. Dort geht es nicht um Aktivierung oder Bespielung, sondern um Pietät, Rücksicht und ein angemessenes Umfeld für Trauernde. Bewegung hat selbstverständlich ihren Wert, aber sie braucht den richtigen Ort. Hier ist diese Grenze aus unserer Sicht überschritten“, so Flicker abschließend.