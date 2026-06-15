Größte zusammenhängende PV-Parkplatzüberdachung Wiens geht bei MSD Animal Health in Betrieb

Wien (OTS) -

Am Wiener Produktionsstandort von MSD Animal Health wurde eine der größten zusammenhängenden PV-Parkplatzüberdachungen für die Pharma-Produktion in Betrieb genommen. Realisiert wurde das Projekt von der österreichischen 6B Ark GmbH.

Die Anlage erstreckt sich über rund 2.300 m². Etwa 900 Solarmodule erzeugen eine Leistung von 450 kWp und tragen zur Eigenversorgung des Standorts sowie zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei.

Die Umsetzung erfolgte innerhalb von sieben Monaten. Während der Bauphase blieb der Produktionsbetrieb durchgehend aufrecht, der Mitarbeiterparkplatz war während der Bauzeit zu 95 % nutzbar.

„Mit diesem Projekt gehen wir einen weiteren Schritt, um den Standort mit grünem Strom zu versorgen und nachhaltig erzeugte Energie bereitzustellen“, sagt Katharina Kostecki, Geschäftsführerin der MSD Animal Health Österreich.

Als PV-Carport umgesetzt, verbindet das Projekt Energieerzeugung mit bestehender Infrastruktur. Es bietet überdachte Stellplätze für rund 100 Fahrzeuge sowie Ladepunkte für E-Mobilität. Der erzeugte Solarstrom ergänzt den bestehenden Energiemix des Standorts, der bereits auf erneuerbare Lösungen wie Holzpellets setzt.

„Solche Projekte zeigen, wie effizient sich bestehende Flächen mehrfach nutzen lassen. Ein entscheidender Hebel für die Energiewende im urbanen Raum“, sagt Sandra Haus, Geschäftsführerin der 6B Ark GmbH.

Die Stadt Wien unterstützt das Projekt im Rahmen der PV-Flugdachförderung mit 200.000 Euro. Das Projekt wurde vollständig von der 6B Ark GmbH umgesetzt. Das Unternehmen ist auf Parkplatzüberdachungen mit integrierter Photovoltaik spezialisiert.