Innsbruck (OTS) -

Fotografiebegeisterte aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen sind eingeladen, innerhalb von 12 Stunden die 12 vorgegebenen Themen kreativ umzusetzen - die eigene Umgebung dient dabei als lebendige Kulisse.

Die besten Fotos werden von einer erfahrenen Jury bewertet und mit Preisen im Gesamtwert von über 10.000,- Euro prämiert.

Wie läuft der Tiroler Fotomarathon ab?

Um 9.00 Uhr erhalten die Teilnehmer die Themen per SMS und per E-Mail, die dann in der vorgegebenen Reihenfolge fotografiert und bis 21:00 Uhr hochgeladen werden müssen.

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter https://www.tiroler-fotomarathon.at

Tiroler Fotomarathon 2026

Datum: 21.06.2026, 09:00 Uhr - 21.06.2026, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Tirol

URL: https://www.tiroler-fotomarathon.at/