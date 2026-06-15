- 15.06.2026, 14:31:32
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Tiroler Fotomarathon 2026
Am Sonntag, den 21. Juni 2026 um 9 Uhr startet der Tiroler Fotomarathon – der Wettlauf um die besten Motive. 12 Stunden lang zählt nur die Kreativität.
Fotografiebegeisterte aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen sind eingeladen, innerhalb von 12 Stunden die 12 vorgegebenen Themen kreativ umzusetzen - die eigene Umgebung dient dabei als lebendige Kulisse.
Die besten Fotos werden von einer erfahrenen Jury bewertet und mit Preisen im Gesamtwert von über 10.000,- Euro prämiert.
Wie läuft der Tiroler Fotomarathon ab?
Um 9.00 Uhr erhalten die Teilnehmer die Themen per SMS und per E-Mail, die dann in der vorgegebenen Reihenfolge fotografiert und bis 21:00 Uhr hochgeladen werden müssen.
Alle weiteren Infos und Anmeldung unter https://www.tiroler-fotomarathon.at
Tiroler Fotomarathon 2026
Datum: 21.06.2026, 09:00 Uhr - 21.06.2026, 21:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Tirol
Online-Anmeldung
Einfach kostenlos online anmelden und mitmachen
Rückfragen & Kontakt
fotografie.at OG
Helmut Sulzberger
Telefon: 01/319 63 33 0
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tiroler-fotomarathon.at/
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