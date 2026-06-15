  • 15.06.2026, 14:25:04
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FPÖ - REMINDER: Medien-Einladung zum Festakt „70 Jahre FPÖ“

Akkreditierungsfrist für Medienvertreter endet am 18. Juni 2026

Wien (OTS) - 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1956 hat die Freiheitliche Partei Österreichs die Entwicklung der Republik maßgeblich mitgeprägt. Als einzige politische Kraft steht sie für das Bekenntnis zur Freiheit des Einzelnen, zur Selbstbestimmung der Bürger und zu einer Politik, die sich einzig und allein am Willen der eigenen Bevölkerung orientiert.

Heuer jährt sich dieses großartige Gründungsereignis zum 70. Mal. Das ist ein bedeutender Anlass, um gemeinsam auf die bisherige Wegstrecke zurückzublicken und zugleich die zukünftigen Herausforderungen in den Blick zu nehmen.

Aus diesem Anlass lädt die Freiheitliche Partei Österreichs zum

Festakt „70 Jahre FPÖ“

Samstag, 20. Juni 2026, um 15:00 Uhr
Festsaal der Hofburg, Wien

Hiermit laden wir Medienvertreter herzlich ein, daran teilzunehmen. Eine Akkreditierung ist zwingend erforderlich. Akkreditierungsansuchen richten Sie bitte via E-Mail an: [email protected]. Akkreditierungsschluss ist Donnerstag, der 18. Juni 2026, um 17:00 Uhr. Nachträgliche Akkreditierungswünsche können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Ein detaillierter Ablaufplan für die Veranstaltung wird in den nächsten Tagen an die Medienvertreter übermittelt.

Technische Hinweise: Die Kamerapodeste sind ca. 35 Meter von der Bühne entfernt. Bitte die entsprechende Kameraoptik dafür mitbringen. FPÖ-TV stellt Medienvertretern und Fernsehsendern mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, das Bildsignal zu übernehmen oder weiterzuverarbeiten: Cleanfeed-Livestream (RTMP-Feed), Videosplitter vor Ort (SDI-Ausgang) sowie durch die Bereitstellung der fertigen Aufzeichnung. Weiterführende technische Informationen werden bei Bedarf gerne zur Verfügung gestellt. Bitte einfach ein Mail ebenfalls an [email protected] schicken.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0

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