GKT gewinnt mit VarioVAP den NÖ Innovationspreis 2026

Graz (OTS) -

GKT wurde mit dem NÖ Innovationspreis 2026 für die Abwärmenutzungstechnologie VarioVAP ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 9. Juni 2026 im Haus der Digitalisierung in Tulln statt. Der NÖ Innovationspreis zählt zu den bedeutendsten Innovationsauszeichnungen des Bundeslandes und würdigt marktreife Lösungen mit nachhaltiger industrieller Wirkung.

Auf dem Weg hin zu einer Zero-Waste-Heat-Zukunft, hat GKT mit VarioVAP eine ganzheitliche Lösung zur industriellen Abwärmenutzung entwickelt. Das System bündelt Abwärme aus unterschiedlichen Quellen und Medien und transformiert sie in einen wertvollen, nutzbaren Energiestrom. Durch die Nutzung von bislang ungenutzer Abwärme können Unternehmen mit VarioVAP, eine wesentliche Verkleinerung ihres CO2-Fußabdrucks und eine maßgebliche Reduktion von Energie aus fossilen Quellen und Kühlwasser erreichen.

Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch von GKT, technologische Innovationen in wirtschaftlich tragfähige und industriell skalierbare Lösungen zu überführen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Wirtschaftlichkeit sind dabei zentrale Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit der Prozessindustrie.

Unser Dank gilt der Jury und den Organisatoren des NÖ Innovationspreises für diese Anerkennung. Besonders bedanken wir uns bei unserem Team. Ihr Know-how, ihr Engagement und ihr Vertrauen bilden die Grundlage für diesen Erfolg.

Der NÖ Innovationspreis 2026 ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Industrieprozesse maßgeblich davon bestimmt werden, wie präzise Energie- und Stoffströme gesteuert und optimiert werden. Mit diesem Anspruch schaffen wir messbaren Mehrwert für unsere Kunden.