Ludwig/Novak: 30 Jahre Internationale Büros – Erfolgsmodell moderner Standortpolitik neu ausgerichtet

Wien (OTS) -

Mit dem Beschluss des Wiener Gemeinderates wird die erfolgreiche Arbeit der Internationalen Büros der Stadt Wien auf zukunftsfitte Beine gestellt. Gleichzeitig wird mit der Vertragsverlängerung eine Neuausrichtung vorgenommen, die künftig die Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch das internationale Städtenetzwerk in den Mittelpunkt stellt und nachhaltig weiterentwickelt.

„Städte sind heute zentrale Akteure auf der internationalen Bühne. Mit den Internationalen Büros verfügt Wien über ein bewährtes Instrument aktiver Stadtaußenpolitik, das den Austausch mit Partnerstädten stärkt, wirtschaftliche Chancen eröffnet und die internationale Positionierung unseres Standorts unterstützt. Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen sind internationale Netzwerke entscheidend, um Innovationen voranzutreiben, Investitionen anzuziehen und voneinander zu lernen. So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Wien auch künftig zu den erfolgreichsten und lebenswertesten Städten Europas zählt“, betont Bürgermeister Michael Ludwig.

"Gerade in einer Zeit, in der viele internationale Brücken abgebrochen werden, setzt die Stadt Wien ihre Kooperationen mit ihren europäischen Dialogstädten konsequent fort. Die Internationalen Büros stärken Wiens strategische Position durch Kontakte, grenzüberschreitende Projekte und internationale Sichtbarkeit. Sie bauen Brücken, fördern Know-how-Transfer, Austausch und Dialog und bringen innovative Lösungen – insbesondere in der Daseinsvorsorge – nach Wien. Mit der Neuausrichtung wird der Wirtschaftsstandort Wien noch gezielter international positioniert und Unternehmen bei Ansiedlungen unterstützt – auch durch den Einsatz mobiler Büros in strategisch wichtigen Märkten. Ziel ist es, Wien als führenden Wirtschafts-, Technologie- und Innovationshub zu stärken“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Internationales Barbara Novak den Mehrwert der Internationalen Büros für den Wirtschaftsstandort Wien.

„Nach der weitreichenden Kritik der Oppositionsparteien und des Stadtrechnungshofs wurden die immer schon umstrittenen Auslandsbüros in der Fortschrittskoalition auf transparentere und wesentlich kosteneffizientere Beine gestellt. Jetzt geht die Aufschwungskoalition einen weiteren Schritt und legt den Fokus weg von Kommunikationsbüros hin zu professionalisierten Standortagenturen mit dem klaren Auftrag gemeinsam mit der Wiener Wirtschaftsagentur noch mehr internationale Unternehmen für den Standort Wien zu begeistern“, so Markus Ornig, Wirtschaftssprecher der NEOS Wien.

"Wir kommunizieren die Kernkompetenzen der Stadt Wien in den Bereichen Umwelt, soziale Werte, Nachhaltigkeit, smarte Stadtgestaltung und Daseinsvorsorge. Gleichzeitig erhält Wien wertvolle Informationen. Die MitarbeiterInnen vor Ort kennen die idealen AnsprechpartnerInnen aus Politik, Verwaltung, Medien und Kultur.", erklärt Geschäftsführerin Sanja Drazic die Aufgaben der Internationalen Büros der Stadt Wien.

Eine starke Position für Wien in Europa

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer 1989 war Wien wieder in das Zentrum Europas gerückt. Die Hauptaufgabe des 1996 eingerichteten Netzwerks der sogenannten Auslandsbüros der Stadt Wien war es damals, Informationen zu vermitteln und Wiens Beziehungen zu den Hauptstädten der Nachbarländer aufzubauen.

30 Jahre später reichen die Standorte des Netzwerks von Berlin, Belgrad, Budapest, Krakau, Ljubljana, Prag, Sarajevo und Sofia bis nach Zagreb. Die Verbindung zu Bratislava wird über das Headoffice in Wien gepflegt. Seit 2016 sind die Auslandsbüros Teil der WH-Media Gruppe der Wien Holding und seit 2023 unter dem Namen Internationale Büros der Stadt Wien tätig.

Internationales Know-how als Vorteil

Delegationsbesuche, Fachdialoge, politische Begegnungen, gezielte Medienarbeit und die Organisation von Konferenzen ermöglichen es der Stadt Wien mit Unterstützung der Internationalen Büros ihre Expertise in internationalen Netzwerken wie EUROCITIES einzubringen, auf europäischer Ebene Themen zu setzen, sich mit internationalen Expert*innen zu aktuellen urbanen Herausforderungen auszutauschen und Wiens Position in Europa zu stärken. So bringen die European Cities Conferences jedes Jahr Expert*innen europäischer Stadtverwaltungen in Wien zusammen. 2025 standen dabei die Themen Mitwirkung bei der Stadtgestaltung, Resilienz, IT-Sicherheit und Digitale Souveränität auf der Tagesordnung. 2026 beschäftigt sich die Konferenz mit digitaler Ethik in Verwaltungen und öffentlichen Dienstleistungen. Im März 2026 präsentierte die Stadt Wien ihre Ideen und Projekte für eine smarte Stadt bei der Urban Future in Ljubljana, eine der größten internationalen Veranstaltungen zu nachhaltiger Stadtentwicklung.

In wirtschaftlicher Hinsicht profitieren die Wiener*innen ebenfalls vom Städtenetzwerk: gemeinsame EU-Projekte werden umgesetzt und auch die Wirtschaftsagentur Wien arbeitet mit den Internationalen Büros in den Ländern des CEE-Raums zusammen, um Unternehmen, die sich in Wien ansiedeln oder hier gründen wollen, schnell, zuverlässig und persönlich zu betreuen.

Künftig soll die Positionierung Wiens als führender Wirtschafts- und Innovationsstandort in CEE durch die Arbeit der Internationalen Büros weiter verstärkt und ausgebaut werden. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmensansiedlungen, der Bewerbung des Wiener Startup-Ökosystems sowie des Wirtschaftsstandortes Wien. Die Vernetzung von Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Investor*innen im Life Science-Bereich soll Wiens Potential im internationalen Wettbewerb stärken. Zudem wird Wiens Weg zur europäischen Digitalisierungshauptstadt und als ethisch verantwortungsbewusster, innovationsstarker KI-Standort unterstützt.