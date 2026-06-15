  • 15.06.2026, 13:54:32
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FPÖ – Resch/Brucker: Fitnessgeräte am Meidlinger Friedhof überschreiten Grenze des Anstands

Neueröffnete „Mucki-Bude“ auf Friedhofsgelände muss umgehend entfernt werden

Wien (OTS) - 

Die FPÖ-Wien übt scharfe Kritik an der Aufstellung von Fitnessgeräten am Meidlinger Friedhof. Aus Sicht der Freiheitlichen steht das Projekt im klaren Widerspruch zur Funktion eines Friedhofs als Ort der Ruhe, des Gedenkens und der Würde. Zahlreiche Bürger hätten sich bereits mit Unverständnis und Kritik an die FPÖ gewandt.

In den geltenden Friedhofsbestimmungen werde ausdrücklich festgehalten, dass Ruhe und Ordnung einzuhalten seien und jede Störung der Totenruhe sowie der Andacht anderer Besucher zu unterbleiben habe. Die Installation von Sport- und Trainingsgeräten auf dem Friedhofsgelände sei daher völlig fehl am Platz.

„Ein Friedhof ist kein Fitnesspark und kein Freizeitgelände, sondern ein Ort des stillen Gedenkens. Wer hier Trainingsgeräte aufstellt, zeigt wenig Gespür für Pietät und die berechtigten Erwartungen der Friedhofsbesucher. Die Stadt hat mit diesem Projekt die Grenze des Anstands deutlich überschritten“, kritisiert FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch.

Resch übt dabei auch Kritik an der zuständigen SPÖ-Stadträtin: „Planungsstadträtin Sima fällt leider immer wieder mit fragwürdigen PR-Projekten auf, die an den Bedürfnissen und Empfindungen der Menschen vorbeigehen. Auch dieses Vorhaben sorgt bei vielen Bürgern nur für Kopfschütteln.“

Der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker verweist auf zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung: „Viele Meidlinger haben sich bei uns gemeldet und ihr Unverständnis über dieses Projekt zum Ausdruck gebracht. Menschen besuchen den Friedhof, um ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Sie erwarten dort Ruhe, Respekt und Würde und keine Mucki-Bude in unmittelbarer Nähe der Grabstätten.“

Für Brucker ist die Konsequenz klar: „Dieses verfehlte Projekt muss umgehend rückgängig gemacht werden. Die Fitnessgeräte haben auf einem Friedhof nichts verloren und sind unverzüglich zu entfernen.“

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