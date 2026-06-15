BELVEDERE: Meisterwerke der Blumenkunst aus dem Belvedere in Peking

Wien (OTS) -

Mit der Ausstellung Blooming Hearts Through Centuries. From Waldmüller to Klimt. Floral Masterpieces from the Belvedere, Vienna präsentiert das Belvedere bis 19. September 2026 in Peking einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der österreichischen Blumenmalerei vom Biedermeier bis zur Wiener Moderne. Die Schau vereint 60 Werke von 35 Künstler*innen aus der Sammlung des Belvedere und macht damit herausragende Arbeiten österreichischer Kunstgeschichte dem chinesischen Publikum und internationalen Gästen zugänglich.

Blumen sind ein universelles Sujet der Kunst, das Menschen und Kulturen verbindet. Es ist für uns eine große Ehre, diese Ausstellung in China zu präsentieren – insbesondere zum 55-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und China. Mit dieser Schau laden wir das Publikum in Peking ein, die Schönheit und Vielfalt der Kunst des Belvedere zu entdecken , so Generaldirektorin Stella Rollig.

Die Präsentation wurde am 12. Juni in Peking von S.E. Botschafter Wolf Dietrich Heim, hochrangigen Vertretern der chinesischen Kulturverwaltung und der Leitung des World Art Museums sowie Belvedere Generaldirektorin Stella Rollig feierlich eröffnet. Bereits vorab wurde die Schau von großem Medieninteresse begleitet.

Die Schau, kuratiert von Franz Smola (Belvedere) und Chao Zhang (MuseRoam Art Limited), spannt einen Bogen von botanischen Darstellungen des 18. Jahrhunderts über die intime Blumenmalerei des Biedermeier bis hin zu den künstlerischen Innovationen der Wiener Moderne. Ferdinand Georg Waldmüllers Stillleben mit Früchten, Blumen und silbernem Pokal, Gustav Klimts Nach dem Regen und Egon Schieles Sonnenblumen I zählen zu den Höhepunkten der Präsentation.

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