  • 15.06.2026, 13:12:35
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  • OTS0108

Kinderfest in Carnuntum – 20. und 21. Juni

Zeitreise in die römische Antike für die ganze Familie

Kinderfest Carnuntum
Petronell-Carnuntum (OTS) - 

Carnuntum wird zur "Stadt der Kinder” und verwandelt sich am 20. und 21. Juni 2026 in ein einzigartiges Erlebnisparadies für junge Römerfans.

Hinkelsteinweitwurf, Wildschweinjagd, antike Sagenerzählungen, römische Bastel- und Kreativarbeiten - diese und zahlreiche weitere Aktivitäten dürfen Familien beim Kinderfest gemeinsam erleben.

Vielfältige Spiel- und Handwerksstationen im Römischen Stadtviertel laden Kinder aller Altersgruppen dazu ein, selbst aktiv zu werden und die Welt der Römer spielerisch kennenzulernen. So wird die römische Geschichte lebendig vermittelt und der Ausflug in Carnuntum zur Zeitreise für die ganze Familie.

Tickets und Informationen finden Sie unter www.carnuntum.at/kinderfest

Rückfragen & Kontakt

Römerstadt Carnuntum
Mag. Anna-Maria Grohs
Telefon: 0664/60499781

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