  • 15.06.2026, 13:05:02
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AVISO: Pressekonferenz 17.6. – Stadtrat Hacker und Fonds Soziales Wien präsentieren FSW-Geschäftsbericht 2025

Wien (OTS) - 

Gemeinsam mit seinen 170 Partnerorganisationen unterstützte der Fonds Soziales Wien (FSW) im vergangenen Jahr 133.500 Menschen in Wien. Für seine Kund:innen organisierte und finanzierte der FSW 2025 mit einem Budget von 2,9 Milliarden Euro soziale Dienstleistungen. Damit sicherte der FSW die Versorgung mit unverzichtbaren Angeboten für all jene Wiener:innen, die Unterstützung brauchen, und trägt zu einer hohen Lebensqualität in der Stadt Wien bei.

Sozialstadtrat Peter Hacker, NEOS Wien Generationensprecherin Arabel Bernecker-Thiel und FSW-Geschäftsführer:innen Anita Bauer, Susanne Winkler und Michael Rosenberg geben bei der Pressekonferenz Einblicke in das Geschäftsjahr 2025 sowie zu Entwicklungen in einzelnen Leistungsbereichen.

ORT: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien (3. Stock)

ZEIT: Mittwoch, 17.06.2026, 10:30 Uhr

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail an [email protected] wird gebeten.

Pressekonferenz FSW-Geschäftsbericht 2025

Datum: 17.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, 3. Stock

Rückfragen & Kontakt

Fonds Soziales Wien
Julia Riedler
Pressesprecherin

Tel.: +43 676 8289 20924
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 17.06.2026, 10:30]

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