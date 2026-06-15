Terminaviso: OVS Speisinger Straße erhält österreichweiten Finanzbildungspreis

Wien (OTS) -

Die OVS Speisinger Straße 44 in Wien-Hietzing wurde mit dem österreichweiten KARDEA!-Finanzbildungspreis 2026 in der Kategorie „Volksschule“ ausgezeichnet. Medienvertreter/innen sind herzlich eingeladen, die feierliche Preisverleihung am 29. Juni 2026 zu besuchen.

Ausgezeichnet wurde das Projekt „Nachhaltig Wohlhabend“, an dem vier zweite Klassen mit rund 80 Schülerinnen und Schülern beteiligt waren. Über ein gesamtes Schuljahr hinweg setzten sich die Kinder altersgerecht und praxisnah mit den Themen Geld, Konsum, Sparen, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Handeln auseinander. Im Mittelpunkt stand ein eigens entwickeltes Bilanzbuch, mit dem die Kinder den bewussten Umgang mit Ressourcen und finanziellen Entscheidungen erlernten.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement ausgezeichnet. Zudem präsentieren sie ihre Projektergebnisse an einem selbst gestalteten Verkaufsstand.

Termin: Montag, 29. Juni 2026,

Einlass ab 9:45 Uhr, Beginn um 10:00 Uhr

Ort: OVS Speisinger Straße 44, 1130 Wien

Vor Ort werden Vertreter/innen der Bezirksvorstehung, der Bildungsdirektion für Wien, sowie die Familien der Schülerinnen und Schüler erwartet.

Wir ersuchen um Anmeldung bis inkl. 26. Juni 2026.