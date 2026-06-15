Lohntransparenz – SPÖ-Babler: „Gleiche Arbeit muss gleich viel wert sein – das ist eine Frage der Gerechtigkeit!“

Wien (OTS) -

Wie eine Umfrage im Auftrag der Tageszeitung „Heute“ belegt, befürwortet die relative Mehrheit der Bevölkerung die Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie, um Gehaltsunterschiede von Männern und Frauen abzuschaffen. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler sieht das als klaren Handlungsauftrag an die Politik: „In kaum einem anderen EU-Land werden Frauen bei den Löhnen so deutlich benachteiligt wie in Österreich. Noch immer verdienen Frauen 17,6 Prozent weniger als Männer. Damit muss ein für alle Mal Schluss sein – gleiche Arbeit muss gleich viel wert sein. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit!“, sagt Babler, der bekräftigt, gemeinsam mit Sozialministerin Korinna Schumann weiter Druck für die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie zu machen: „Die Zeit für gleiche Löhne ist jetzt!“, so Babler heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Lohntransparenz ist kein Angriff auf Unternehmen, Lohntransparenz ist ein Angriff auf ungleiche Bezahlung und damit auf Ungerechtigkeit“, so Babler. Für den SPÖ-Chef ist klar, dass vorgeschobene Ausreden rund um bürokratischen Mehraufwand endlich ad acta gelegt werden müssen: „Ungleiche Bezahlung kann häufig noch immer versteckt werden, weil viele Arbeitnehmerinnen nicht wissen, was andere für vergleichbare Arbeit verdienen. Darum ist Transparenz bei Löhnen das Gebot der Stunde“, so Babler, der betont: „Wer seine Angestellten fair bezahlt, hat nichts zu befürchten. Wer gleiche Arbeit gleich bezahlt, kann das auch zeigen. Und wer es nicht tut, soll erklären müssen, warum.“ (Schluss) ls