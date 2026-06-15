EY-Parthenon übernimmt Syngroup und baut Industrie- und Transformationsberatung in Österreich aus

Wien (OTS) -

EY-Parthenon, die Strategieberatung der Wirtschafts- und Beratungsorganisation EY, übernimmt wesentliche Teile der Syngroup im Zuge eines Asset Deals. EY stärkt damit sowohl die operative Umsetzungskompetenz als auch die eigene Positionierung als integrierter Transformationspartner für die Industrie. Die Integration erfolgt vor dem Hintergrund eines zunehmend anspruchsvollen Marktumfelds: Unternehmen stehen unter hohem Kostendruck, kämpfen mit unsicheren Märkten und müssen ihre Prozesse, Strukturen und Lieferketten an neue Rahmenbedingungen anpassen – nicht zuletzt getrieben durch Industrial AI und die damit verbundene Transformation ganzer Produktionssysteme. Mit dem Zusammenschluss erweitert EY-Parthenon sein bestehendes Angebot um zusätzliche operative Erfahrung direkt im Unternehmen – dort, wo Transformationsprogramme Wirkung entfalten müssen.

Mehr Umsetzungskompetenz für Produktionsoptimierung, Transformation und Restrukturierung

Mit Syngroup kommt ein Team von über 40 erfahrenen Expert:innen zu EY-Parthenon, dessen Schwerpunkt auf der konkreten Optimierung der Produktion vor Ort im Betrieb liegt – insbesondere in der Industrieproduktion sowie in Transformations- und Restrukturierungssituationen.

Die Beratungsarbeit umfasst eng verzahnte Kompetenzbereiche: Syngroup unterstützt Industrieunternehmen dabei, Produktion und Abläufe in Schlüsselbereichen gezielt zu verbessern. Neben einem sehr breiten Industriefokus liegt ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Print & Packaging. Mit durchgängigen Prozessen und modernen Technologien treibt das Team zudem die Weiterentwicklung des Supply Chain Managements voran – mit dem Ziel, diese effizienter, stabiler und transparenter zu gestalten.

Darüber hinaus begleitet Syngroup Unternehmen in operativen Restrukturierungssituationen – dort, wo die Krisenursachen im operativen Betrieb selbst liegen und wo operative Umsetzungskraft den entscheidenden Unterschied macht. In all diesen Kompetenzfeldern stehen umsetzungsnahe Ergebnisse im Mittelpunkt: Abläufe in Produktion und Lieferkette werden stabilisiert, Stillstände und Ausschuss reduziert, Durchlauf- und Lieferzeiten verkürzt sowie Lagerbestände gezielt gesenkt und gebundenes Kapital freigesetzt.

„Mit der Syngroup als Teil von EY stärken wir unsere Kompetenzen im industriellen Sektor wie auch im Bereich Restrukturierung signifikant. Wir gewinnen ein Team, das für hohe Umsetzungskraft und messbare Ergebnisse steht und das uns ermöglicht, Industrieunternehmen künftig noch umfassender zu begleiten“, sagt Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich.

Gemeinsamer Ansatz: Strategie und Umsetzung aus einer Hand

Erfolg entsteht nur dann, wenn strategische Ausrichtung und operative Umsetzung eng orchestriert und mit technologischer Beratung sowie steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen verbunden sind. Unternehmen erhalten damit Unterstützung entlang des gesamten Transformationsprozesses – von der Konzeptentwicklung über Performance-Steigerung und operative Optimierung bis hin zur konkreten Umsetzung in Fertigung und Lieferkette. Der durchgängige Ansatz reduziert Schnittstellen, vereinfacht Abstimmungen und ermöglicht eine klarere Steuerung von Transformationsprogrammen.

„Strategie und Umsetzung gehören für uns untrennbar zusammen. Mit Syngroup rücken wir operativ noch näher an unsere Kund:innen heran – direkt in Fertigung, Lieferkette und Prozesse. Gerade in anspruchsvollen Restrukturierungs- und Transformationsphasen ist das ein entscheidender Mehrwert“, sagt Klaus Haberfehlner, Leiter Strategy & Execution bei EY-Parthenon Österreich.

Auch für Syngroup ist der Schritt eine logische Weiterentwicklung: „EY-Parthenon bietet uns die ideale Plattform, um unsere operative Stärke mit strategischer und internationaler Reichweite zu verbinden. So können wir Unternehmen künftig noch umfassender in anspruchsvollen Veränderungssituationen begleiten“, sagt Walter Woitsch, ehemaliger Partner bei Syngroup und nun Partner bei EY Österreich.

Klare Positionierung als integrierter Transformationspartner

Mit dem Zusammenschluss schärft EY-Parthenon seine Rolle als führender Partner für industrielle Transformation mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der strategischen Neuausrichtung über Operational Excellence und Supply-Chain-Optimierung bis zur operativen Restrukturierung. Mit weltweit 25.000 Professionals in 150 Ländern und einem Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar zählt EY-Parthenon zu den führenden Strategie- und Transformationsberatungen. Eingebettet in die globale EY-Organisation mit einem Gesamtumsatz von 53,2 Milliarden US-Dollar bietet das Netzwerk die notwendige Skalierung, um auch komplexe Transformationsprogramme international umzusetzen.